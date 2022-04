Regionais de Ensino montam comissões para o Plano de Urgência nas Escolas

Mais um passo do cronograma do Plano de Urgência pela Paz nas Escolas foi dado. Nesta quinta-feira (28), a Secretaria de Educação publicou no Diário Oficial do Distrito Federal representantes das Regionais de Ensino que ficarão à frente das ações que serão estabelecidas pelo Comitê Intersetorial, instituído por sete subsecretarias da pasta. O objetivo de ambas as comissões é discutir, propor e criar ações para promover a paz nas unidades escolares da rede pública de ensino do DF.

O objetivo do Plano é promover a paz nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino | Foto: Mary Leal/SEEDF

Segundo o presidente da Comissão do Plano de Urgência, Tony Marcelo, as equipes regionais ficarão responsáveis pela implementação, execução e monitoramento de ações de promoção da educação para a cultura de paz e convivência escolar, assim como de apoio na articulação da rede de enfrentamento às situações de violência nas unidades escolares vinculadas à Coordenação Regional de Ensino do Guará.

O intuito é fazer um planejamento para inibir o índice de violência nas escolas. “Precisamos tornar esses ambientes escolares em espaços onde os alunos possam ter um momento de reflexão, resolução de conflitos e até mesmo rodas de conversa, que já estão acontecendo, para trocarem experiências”, destaca o dirigente.

Plano de Urgência

De início, o Plano de Urgência pela Paz nas Escolas está sendo implementado em 126 escolas com o maior índice de registros de violência e vulnerabilidade. A Secretaria de Educação tem apoio das secretarias de Segurança Pública, Saúde, Esporte, Justiça e Juventude.

Entre as ações já definidas, estão:

?Distribuição para todas as escolas da rede pública, até 20 de abril, do Caderno de Convivência Escolar e Cultura de Paz;

?Criação de um canal direto entre os diretores escolares e a Polícia Militar;

?Reforço do efetivo do Batalhão Escolar;

?Continuidade da operação de revista nas portas das escolas e nas salas de aula, sempre que for solicitado pelos diretores;

?Prosseguimento do programa de Saúde Escolar (nacional), que previne desde a proliferação do mosquito da dengue até o uso de drogas e álcool;

?Implementação em todas as regionais de ensino do programa Práticas Integradas Complementares (PIC), que faz uso de práticas que buscam o equilíbrio do ser humano, como Reiki, massagem e bate-papo entre estudantes.

*Com informações da Secretaria de Educação do DF