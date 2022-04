Curso gratuito de arte em cerâmica no Varjão começa dia 9

A Administração Regional do Varjão, em parceria com o projeto Arte Cerâmica e com a Associação dos Idosos do Varjão, oferece o curso de Arte em Cerâmica do Básico ao Avançado, com a artista Nádia Bacin. As inscrições são gratuitas e as vagas, limitadas. As aulas começam no dia 9 de maio.

O curso faz parte das comemorações do mês de aniversário do Varjão, que, em 6 de maio, completará 19 anos.

O administrador do Varjão, Daniel Crepaldi, afirmou que o curso é aberto para todos os públicos. “Temos uma grande artista na cidade, que é a Nádia Bacin, que certamente vai agregar muito na vida de quem quiser ser um artista ou colocar sua microempresa nesse ramo, disse.

Serviço

Curso Arte em Cerâmica do Básico ao Avançado

Quando: Início em 9 de maio, todas as segundas, quartas e sextas, das 18h às 22h

Onde: Na Associação dos Idosos do Varjão, Quadra 5, Conjunto A, Chácara 18

Inscrições pelo telefone 61-99155-9790 (falar com Eunice)

*Com informações da Administração Regional do Varjão