Dia D reforça campanha de vacinação contra a influenza amanhã (30)

O público-alvo para a campanha de vacinação contra a influenza é de 1.086.550 pessoas no DF, mas apenas 133 mil foram imunizadas até agora. A campanha foi iniciada no dia 4 de abril e será reforçada neste sábado (30), no Dia D, quando 79 pontos de vacinação estarão em funcionamento . A meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos elegíveis até o dia 3 de junho. Em 2021, a campanha atingiu 67,4% dos grupos prioritários.

Entre os primeiros grupos prioritários convocados para a vacinação, destacam-se os idosos acima dos 60 anos de idade: foram mais de 103 mil vacinados até agora. Já entre os profissionais de saúde, o número passa de 27 mil pessoas atendidas. Entre as crianças de seis meses a até quatro anos e 11 meses, foram 2.010 doses aplicadas – acesse o Informativo de Imunização nº 1 para ver todos os dados.

A gerente de Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Saúde, Renata Brandão, afirma que, apesar de a marca de 100 mil pessoas ser relevante, o número é pequeno para quase um mês de vacinação. “O resultado alcançado é baixo em relação às nossas expectativas. Temos praticamente 30% da população alvo de idosos e de trabalhadores da saúde vacinados, lembrando que as clínicas privadas também estão vacinando”, explicou.

No dia D, a imunização atenderá todos os grupos prioritários: gestantes; puérperas; trabalhadores da saúde; indígenas; professores das escolas públicas e privadas; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Sarampo

O Dia D também incluirá a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo.

*Com informações da Secretaria de Saúde