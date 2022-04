Concurso seleciona desenhos de estudantes para compor livro

O concurso de desenho do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) já está com as inscrições abertas. Realizada em parceria com a Universidade do Distrito Federal (UnDF), vinculada à Secretaria de Educação, a iniciativa vai selecionar e premiar desenhos que comporão a identidade visual do livro comemorativo aos 60 anos do CEDF. Podem participar alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares e as inscrições são feitas pelo site do conselho , onde também pode ser conferido o edital.

Alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares podem participar do concurso, que vai selecionar seis desenhos | Foto: Divulgação SEEDF

Segundo o presidente do CEDF, Mário Sérgio Mafra, o projeto, “além de ser pensado no contexto do protagonismo estudantil, como homenagem aos 60 anos do conselho, é também uma contribuição para a cultura de paz nas escolas do Distrito Federal”. “Esperamos revelar novos talentos e incentivar trajetórias profissionais de sucesso”, destaca o dirigente.

Durante a competição, serão selecionados seis desenhos: um deles para integrar a capa do livro e os outros cinco para ilustrar cada capítulo da obra. O desenho vencedor constituirá a identidade visual, que também será utilizada em documentos, mídias, portais e materiais gráficos do CEDF.

O desenho vencedor constituirá a identidade visual, que também será utilizada em documentos, mídias, portais e materiais gráficos do CEDF

A avaliação e a divulgação final ocorrem no dia 15 de junho. A comissão julgadora, composta por integrantes do Conselho de Educação, da UnDF e por artistas convidados, fará a avaliação da primeira fase. Já a segunda fase será feita por voto popular, também por meio do site do conselho.

Inscrição

Para a inscrição, é necessário preencher o formulário presente no anexo I do edital , e submetê-lo com o desenho. Para os menores de idade, é necessário apresentar autorização dos pais ou responsável. Após o preenchimento, o candidato receberá um e-mail automático com a confirmação da inscrição.

Os documentos deverão ser digitalizados em PNG, JPEG ou PDF. Cada arquivo não poderá ser maior que 10 MB. Ambos devem ser nomeados com o nome do aluno, como: “Nomedoaluno.jpeg”.

O aluno vencedor participará da mesa de lançamento do livro, na XVII Conferência de Educação do DF, dias 17 e 18 de agosto deste ano. O autor do desenho vencedor receberá ainda um certificado e terá seu nome divulgado no site do CEDF e em eventos relacionados ao órgão.

Critérios para avaliação dos desenhos

– Criatividade: o desenho deve ser elaborado com inovação conceitual e técnica

– Fidelidade ao tema: a ilustração deve estabelecer relação explícita à temática dos 60 anos do CEDF

– Aplicabilidade: visa ter possibilidade de diferentes aplicações em mídias impressas e digitais do desenho avaliado

– Originalidade: o desenho deve ter uma desvinculação de outras marcas já existentes

– Comunicabilidade: o desenho deve ser conciso, ter universalidade. A marca precisa deixar clara a ideia proposta

– Qualidade artística: o projeto deve ter qualidade na elaboração do desenho.

*Com informações da Secretaria de Educação do DF