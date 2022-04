Fim de semana no Mané Garrincha terá segurança reforçada

“Estaremos na região com emprego eficaz de policiais militares, visando a preservação da ordem pública e a manutenção da segurança da população brasiliense” Tenente-coronel Hudson, chefe de Planejamento do Departamento de Operações da PMDF

Devido à realização de eventos musicais e esportivos nas imediações do Estádio Nacional Mané Garrincha no fim de semana, as forças de segurança atuarão de forma integrada, sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF). A região estará bastante impactada, portanto é importante que a população e público dos eventos estejam atentos às orientações dos órgãos de trânsito.

A área será monitorada por meio do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). A atividade é rotineira e contribui para as ações de policiamento qualificado. O Ciob reúne 29 órgãos, instituições e agências do Governo do Distrito Federal (GDF) voltadas para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização.

Arte: SSP-DF

Policiamento

A Polícia Militar (PMDF) reforçará o policiamento nas proximidades dos locais dos eventos, por meio de efetivos disponíveis do batalhão da área (3? Batalhão), com reforço de tropas especializadas, como Rotam, Patamo, Bpcães, CPTran e da Cavalaria. “Estaremos na região com emprego eficaz de policiais militares, visando a preservação da ordem pública e a manutenção da segurança da população brasiliense”, ressalta o chefe de Planejamento do Departamento de Operações da PMDF, tenente-coronel Hudson.

“Para que os cidadãos que transitarem pelo local possam se divertir e participar desses eventos de forma tranquila e segura, orientamos a todos que evitem locais ermos e de baixa luminosidade, quando dos deslocamentos e estacionamento de seus veículos. Além disso, que estejam atentos a seus pertences pessoais, principalmente bolsas, relógios, carteiras e celulares. Caso se deparem com alguma situação suspeita relacionada à segurança pública, entrem em contato com a Polícia Militar pelo número 190?, orienta.

Transporte por aplicativo e táxi

No início do evento, será possível que motoristas de aplicativos acessem a área próxima destinada aos eventos musicais. Na dispersão, será destinada uma área exclusiva para embarque, que ficará na área de estacionamento do estádio, na altura do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).

Estacionamentos gratuitos

Os estacionamentos localizados no estádio são privados. A opção para o público é utilizar os estacionamentos do Palácio do Buriti, TCDF e Parque da Cidade.

Trânsito

Equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e da PMDF realizarão intervenções no trânsito.

Festival Micarê

No sábado (30) e no domingo (1°/5), a partir das 15h, será realizada a Micarê, no estacionamento leste do Estádio Nacional Mané Garrincha. As equipes de fiscalização de trânsito do Detran-DF farão o controle do tráfego de veículos na Via N1, Via Contorno do ENB e adjacências durante todo o período do evento.

Nos três dias do evento a Via Contorno do Estádio Nacional de Brasília (ENB), altura do estacionamento leste, ficará em sentido duplo até a rotatória do autódromo.

Os agentes e policiais de trânsito atuarão na organização do tráfego para garantir fluidez e segurança. Desta forma, a orientação aos participantes é não estacionar de forma irregular, em especial, impedindo a circulação dos demais veículos, em calçadas ou em gramados.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) atuará com planejamento próprio para executar ações de prevenção, combate a incêndio e atendimento pré-hospitalar. Por sua vez, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) reforçará o efetivo das delegacias em que os eventos serão realizados.

7º Corrida, Caminhada e Passeio Ciclístico

No sábado (30) será realizada a 7º Corrida, Caminhada e Passeio Ciclístico do SINPRO. A largada e a chegada ocorrerão na Via de Ligação S1/N1, na altura do Eixo Cultural Ibero-americano, antigo Espaço Funarte de Brasília. A previsão é que 3 mil pessoas participem do evento, que contará com provas de pedestrianismo de 5 km e 6 km. A previsão é que a largada ocorra às 19h.

Durante o evento, as três faixas próximas ao canteiro central do Eixo Monumental, das vias N1 e S1, ficarão interditadas entre o Eixo Cultural Ibero-americano e a via localizada entre a Catedral Militar Rainha da Paz e a Praça do Cruzeiro, sendo destinadas aos participantes do evento. As demais faixas estarão liberadas para o tráfego de veículos.

*Com informações da SSP-DF