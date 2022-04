Veículos abandonados são recolhidos no Cruzeiro e no Sudoeste

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) realizou, na manhã desta sexta-feira (29), mais uma Operação DF Livre de Carcaças, que visa eliminar criadouros do mosquitoAedes aegyptie contribuir com a segurança da população local. Dessa vez, a ação retirou seis veículos abandonados no Cruzeiro e no Sudoeste. Em ações anteriores, foram recolhidos nove automóveis no Cruzeiro e dez no Sudoeste.

Carcaça é retirada de estacionamento no Sudoeste: veículos abandonados acumulam água e podem servir como criadouros doAedes aegypti | Fotos: Divulgação/SSP-DF

A operação é feita por meio do mapeamento das regiões e da identificação de veículos abandonados. O material retirado é identificado, principalmente, por denúncias enviadas ao e-mail [email protected] , pela comunidade local, por membros das administrações regionais e representantes dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs).

Para incluir um veículo abandonado na Operação DF Livre de carcaças, o cidadão deve enviar um email para [email protected] descrevendo a situação

O intuito da ação é, também, promover saúde e bem-estar às comunidades. “A Secretaria de Segurança Pública atua para melhorar a qualidade de vida da população de todo o DF”, destaca o coordenador de Consegs da SSP-DF, Marcelo Batista. Ele explica que “basta enviar um e-mail descrevendo a situação da carcaça, incluindo fotografias”.

O acúmulo de água e o depósito irregular de lixo são dois dos critérios para o recolhimento do automóvel abandonado. Mas não são só esses problemas, segundo o síndico da Quadra 703 do Cruzeiro, Paulo Cézar. “Estamos aliviados por essa ação aqui na região hoje, pois os veículos estavam servindo de moradia para pessoas em situação de rua, ocupavam vagas e, também, eram depósitos de ratos e bichos peçonhentos. É um excelente trabalho da SSP”, afirma ele.

Iniciada em fevereiro de 2020, sob coordenação da SSP-DF, a ação itinerante já retirou 860 carcaças abandonadas em áreas públicas de 23 regiões administrativas do DF. A operação é realizada em parceria com as secretarias de Governo e de Políticas Públicas, DF Legal, Departamento de Trânsito (Detran-DF), Polícia Militar (PMDF), Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), Secretaria de Saúde (SES) e Novacap.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública