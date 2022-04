Espetáculo ‘Por trás das Máscaras – O corpo Utópico’ celebra o Dia da Dança

Nesta sexta-feira (29), Dia Internacional da Dança, o público poderá conferir o espetáculo‘Por trás das Máscaras – O corpo Utópico’, daCia de Dança Inclusiva de Rodas Para o Ar, a partir das 21h no YouTube da companhia. Esse émais um projeto contemplado pelo ProAC LAB 2020, programa de fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

A obra criada por Clayton Brasil tem cinco artistas em cena, que dançam o cotidiano, que transformam poesias em movimento, aceitando seus corpos como são. As narrativas corporais foram construídas na junção dos dois estereótipos invisíveis para a sociedade: artistas LGBTQIA+ e PCD proporcionando o alcance da pesquisa a nível Nacional. As cenas se passam em diversos espaços, na rua, em casa, no bar e em espaços públicos, trazendo depoimentos reais dos próprios artistas.

A Lei Federal Aldir Blanc, de agosto de 2020, foi criada durante a pandemia para amparar o setor cultural, um dos mais afetados pela crise sanitária. No Estado de São Paulo, esses fundos são investidos no programa de fomento cultural ProAC LAB.

Fomento à cultura

Esse investimento integrou o conjunto de programas de fomento à cultura do Governo do Estado de São Paulo de 2021, coordenados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que teve como objetivo de injetar recursos no setor cultural e criativo para mitigar o impacto da pandemia do coronavírus e criar condições para a retomada de todas as atividades.

Em 2021, os programas de fomento do Governo de São Paulo beneficiaram 378 municípios, com um total de 8.667 projetos selecionados, entre 47.166 inscritos, sendo 1.024 com indutores. Um valor médio de R$ 23,6 mil por projeto, sendo 58,7% deles do interior, produzindo um impacto econômico de R$ 306,7 milhões. Foram realizadas, também, 2.531 atividades de difusão.