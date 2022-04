Trabalhos de manutenção deixam pontos de Planaltina e Asa Sul sem energia

Em Planaltina, cortes temporários atingem predominantemente as áreas rurais

Planaltina e Asa Sul ficam sem energia neste sábado (30), a partir das 8h30. O motivo do desligamento é a substituição de base e a poda de árvores. Apenas alguns endereços nas duas localidades serão afetados.

Na Asa Sul, a interrupção será das 8h30 às 13h, nas quadras 301 (ADMC-CPD e Bloco B, Edifício Pioneiras Sociais) e 501 (Hospital Sara Kubitschek).

Em Planaltina, o corte temporário será das 8h30 às 16h e afetará áreas rurais. Na DF130, ficam sem energia o condomínio Quitandas do Campo, Chácara 34; Km 33 –Chácara 40, Casa 3; chácaras 61, Alvorada, Boa Esperança, Buritis, Lírios do Campo, Mirante, Jaguarão, Alma do Dragão, Quitandas do Conde, Cosme e Damião, Terramon, Morada Nova, Girassol, Capão da Anta, Bom Jesus, Dois Irmãos, Bela Vista, Uniçai, Nova Esperança. Madimara, Caravagio, São Gabriel, Coqueiros, Nossa Senhora da Conceição, Figueiredo, São Lucas, Santa Rita de Cássia, Oásis, Nova Vida, Vista Alegre, Cogumelos, Skina do Sol, Naiara, Cerrado, São Mateus, Pascoal II, Sol Nascente, Santana, Beira do Açude e Manaus, além dos sítios Canto Chão, Redenção, Raio de Sol, das fazendas Terra Luz e Minuano e do Rancho Vó Tonha.

Ainda em Planaltina, a poda de árvores deixa sem energia o Núcleo Rural Capão Seco (DF-270, KM 3, Chácara Boa Sorte), o Sítio Carioca (DF-345, Chácara Bela Vista) e a Chácara Pousada dos Falcões (DF- 130, Km 30).

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.