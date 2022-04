Uma nova delegacia para Sobradinho II

“Tudo o que acontece nessa cidade, a Polícia Civil (PCDF) está em cima, solucionando todos os crimes, investigando com qualidade. E é isso que nós estamos devolvendo; é investimento público para que os policiais tenham as melhores condições de trabalho” Governador Ibaneis Rocha

O governador Ibaneis Rocha assinou, nesta sexta-feira (29), a ordem de serviço para a construção da nova 35ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho II. Mais moderna e ampla, a estrutura vai atender os mais de 140 mil habitantes da cidade.

A estrutura está sendo erguida ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, na rodovia DF-420, Área Especial. O investimento é de R$ 9,2 milhões, e a expectativa é concluir a obra em 18 meses.

“Tudo o que acontece nessa cidade, a Polícia Civil (PCDF) está em cima, solucionando todos os crimes, investigando com qualidade. E é isso que nós estamos devolvendo; é investimento público para que os policiais tenham as melhores condições de trabalho”, disse o governador Ibaneis Rocha.

A unidade vai substituir a atual da cidade, que funciona em prédio alugado na AR 5 e não dispõe de infraestrutura adequada para atender a população. A nova 35ª DP terá subsolo, pavimento térreo e superior, distribuídos em 2,2 mil m² de área construída.

Foto: Lucio Bernardo Jr/Agência Brasília

Outra novidade da delegacia é uma sala especializada para acolhimento de vítima de violência sexual. Além desse espaço, haverá um banheiro individualizado para atendimentos dessa modalidade. A nova 35ª DP também terá estacionamento para o público e funcionários, além de vagas operacionais para as viaturas que precisarem sair em operações de urgência.

“O governo tem reconhecido o trabalho desempenhado pelos profissionais das forças de segurança. Essa estrutura é importante porque a cidade e toda a região vêm crescendo, então os equipamentos públicos também devem acompanhar esse crescimento”, destaca o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo.

Ainda segundo a PCDF, essa unidade é importante por estar em uma região em expansão e relativamente distante da área central do DF – portanto, necessita de infraestrutura para atendimento adequado à população. Visa também ampliar o combate ao tráfico de drogas, roubo a transeunte, homicídios e violência contra a mulher.

“A população aguarda por essa nova delegacia há muitos anos. A estrutura atual funciona em prédio alugado e não é compatível com o trabalho desempenhado pelos profissionais e para o atendimento à população”, avalia o administrador de Sobradinho II, Osmar Felicio.

Reestruturação

A reforma da 9ª DP do Lago Norte, da 10ª DP do Lago Sul, do Complexo de Atividades Especiais,a construção do IML e a reconstrução da 12ª DP de Taguatinga são outros exemplos do trabalho de reestruturação que o GDF tem aplicado junto às forças de segurança.

“Essa obra faz parte do projeto do governo de fazer a reestruturação da PCDF, fisicamente e humanamente. Essa delegacia é muito esperada, tendo em vista que a unidade atual é arcaica e não atende a população”, destaca o delegado-geral da PCDF, Robson Cândido.

Em 2020, o GDF entregou a 17ª DP de Taguatinga reformada, bem como uma nova unidade da Delegacia de Atendimento Especial à Mulher (Deam), em Ceilândia, e a reforma da Deam I, na Asa Sul. A Divisão de Operações Aéreas (DOA), localizada no Setor de Garagens Oficiais Norte, também passou por melhorias.