Governo de SP entrega 71 veículos e equipamentos para o Vale do Ribeira

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia entregou nesta sexta-feira (29) 71 veículos e maquinários do programa Nova Frota – SP Não Para destinados aos municípios do Vale do Ribeira, além de viaturas policiais e da Defesa Civil para a região.

“Nós estamos aqui fazendo a entrega da frota nova. Foi a maior compra de máquinas e equipamentos da história do Governo de São Paulo. Nós estamos entregando para todos os municípios a manutenção de estradas rurais e uma série de equipamentos que foram demandados pelos prefeitos”, disse Rodrigo Garcia.

O anúncio foi realizado durante a iniciativa Governo Na Área, que visa intensificar relações institucionais entre autoridades do Governo do Estado, prefeituras e câmaras municipais, além de ampliar a transparência das ações governamentais à população.

Do total, 51 veículos e maquinários são do Programa Nova Frota – SP Não Para, como ambulâncias, vans, caminhões de coleta seletiva e caminhões-pipa, além de máquinas pesadas como tratores, motoniveladoras, trituradores de galhos de grande porte e retroescavadeiras, veículos e maquinários essenciais para a prestação de serviços aos cidadãos.

Com investimento superior a R$ 17 milhões, os equipamentos serão destinados a 14 municípios do Vale do Ribeira. Ao todo, o Governo de São Paulo vai disponibilizar 3 mil veículos em todo o estado.

Rodrigo também entregou 18 novas viaturas para reforçar as atividades da Polícia Militar na região de Registro e outros dois veículos 4×2 da Defesa Civil Estadual para os municípios de Cananéia e Pedro de Toledo. O governador entregou ainda as novas instalações da sede do 14º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), que passou por reforma com investimento total de R$ 1,3 milhão.

Rodrigo entregou também obras em duas vicinais e na rodovia SP-193. Juntas, elas somam 41 km de extensão e mais de R$ 21,7 milhões de investimentos. A SP-193 (rodovia José Edgar Carneiro dos Santos), que liga Eldorado a Jacupiranga, recebeu obras de conservação especial e nova sinalização horizontal, com R$ 14,3 milhões de investimentos em 24,8 kms.

Além disso, em Eldorado foram entregues as melhorias em 7,5 km de extensão, na estrada ELD – 172, do km 0 ao 7,5, com R$ 3,2 milhões em investimentos.

O Governo na Área marcou ainda a inauguração da adutora de água tratada em Iguape para reforçar o abastecimento dos bairros Icapara e Barra do Ribeira. Rodrigo inaugurou também o Centro de Inovação Básica Paulista (CIEBP) de Iguape, além de uma carreta do projeto CIEBP Presente.

O governador também descerrou placas de inauguração da ciclovia de Ilha Comprida, com investimentos de R$ 1 milhão, e da Casa do Artesão, em Jacupiranga, que vai garantir mais conforto para os profissionais e para o público que irá frequentar o local.