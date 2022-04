Samambaia recebe ação itinerante neste sábado (30)

Desde 2029, programa Sejus Mais Perto do Cidadão já atendeu mais de 200 mil pessoas

O fim de semana começa com um dia de prestação de serviços, lazer, saúde e bem-estar para os moradores de Samambaia. Neste sábado (30), a cidade receberá a edição especial do programa Sejus Mais Perto do Cidadão, em parceria com a TV Record. É a primeira ação integrada entre a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) e a emissora de televisão para atender gratuitamente a população do Distrito Federal. Os serviços serão oferecidos das 9h às 17h, no Complexo Cultural de Samambaia.

Programa oferece à população, gratuitamente, diversos tipos de atendimento | Foto: Divulgação/Sejus

“O nosso programa se tornou uma das maiores ações itinerantes do Governo do Distrito Federal”, avalia o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana. “Agora, unimos forças com a Record TV Brasília para ampliar ainda mais as atividades oferecidas aos cidadãos”. Desde 2019, o Sejus Mais Perto do Cidadão já atendeu mais de 200 mil cidadãos. As atividades são desenvolvidas por pessoas inscritas no programa Voluntariado em Ação, que reúne atualmente quase 35 mil cadastrados.

Um dos destaques da ação deste sábado é a unidade móvel do Na Hora. A carreta estacionará na cidade com os serviços de diversos órgãos parceiros, como Codhab, Detran, INSS, Procon, Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Secretaria de Economia (Seec) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Quem quiser emitir a primeira ou a segunda via da Carteira de Identidade poderá procurar o estande da Polícia Civil, que fará o agendamento sem a cobrança de taxas.

Serviços

A população terá acesso ainda a atendimento em assistência social, acolhimento psicológico, orientação nutricional e orientação jurídica. A Defensoria Pública da União também marcará presença, prestando informações sobre Benefício de Prestação Continuada (BPC), Auxílio Emergencial e questões trabalhistas.

O programa oferecerá ainda uma programação de saúde com aferição de pressão, glicemia e tipo sanguíneo, atendimento médico, fisioterapia, vacinação contra a influenza para grupos prioritários, acuidade visual, pressão ocular e exame de fundo do olho.

Na área de bem-estar, os participantes terão acesso a acupuntura, massoterapia, auriculoterapia, massagem e reiki, além da prevenção e orientações para reabilitação da capacidade física e funcional. Na tenda da beleza, a lista de serviços inclui corte de cabelo (masculino e feminino), escova, designer de sobrancelha e depilação de buço.

A programação cultural também faz parte da ação deste sábado. No palco, artistas se revezarão para garantir a alegria do público. A criançada, por sua vez, terá uma tenda especial com atrações infantis.

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania