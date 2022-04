Epamig realiza leilão Gir Leiteiro com mais de cem lotes

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) promove, entre 2 e 6/5, o 6º Shopping Gir Leiteiro. O leilão integra a programação da Expozebu 2022 e ocorrerá nos formatos virtual e presencial.

Neste ano, estão disponíveis matrizes (vacas), novilhas, touros, lotes com doses de sêmen e lotes com embriões sexados de fêmeas de alto valor genético. Novidade é a venda inédita de oócitos para produção de embriões. Oócito é o nome da célula que se divide e dá origem ao óvulo.

As informações sobre o leilão estão disponíveis em um catálogo virtual com vídeos, fotos, preços mínimos e dados completos dos lotes disponíveis ( clique aqui para acessar o catálogo).

Outra novidade, segundo os organizadores, é a possibilidade de efetuar o pagamento com cartão de crédito. A equipe afirma que todos os animais do leilão obtêm testes negativos para brucelose e tuberculose. Além disso, os touros são positivados em testes andrológicos.

Etapas do leilão

A 6ª edição do Shopping Gir Leiteiro vai ocorrer em três etapas. A primeira corresponde à apreciação dos lotes de maneira virtual ou presencial. Os interessados terão entre os dias 2 e 6/5, das 8h às 16h, para fazer as visitas presenciais, previamente agendadas, ao Campo Experimental Getúlio Vargas (CEGT) da Epamig, em Uberaba (MG).

Em seguida, será preciso enviar as propostas em formulário específico, conforme edital, até às 15h do dia 6/5. As propostas poderão ser entregues em envelope lacrado no CEGT, em Uberaba, ou enviadas para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp (34) 3317-7600. ( Clique aqui e acesse o edital).

A última etapa consiste nas aberturas e análises das propostas. Os processos serão realizados diariamente, entre 4 e 6/5, a partir das 15h30. A etapa será gravada e disponibilizada no site da Epamig para conferência.

Feira gastronômica

Além do Shopping Gir Leiteiro, a Epamig terá um estande na Feira Gastronômica da Expozebu 2022. Os visitantes poderão degustar e adquirir produtos com tecnologia Epamig como cafés, vinho tinto, espumante, azeite de oliva e queijos.

Promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), a feira é uma das principais do ramo pecuário brasileiro e a mais importante da raça zebuína no mundo.

Tradição em Gir Leiteiro

A parceria entre Epamig e Expozebu vem de longa data. A empresa de pesquisa agropecuária possui 65 anos de tradição em genética Gir Leiteiro. As pesquisas, desenvolvidas no Triângulo Mineiro, estão voltadas para as áreas reprodutivas, de produção e qualidade de leite, manejo de ordenha, nutrição e sanidade, sempre com foco na diminuição dos custos de produção.

Todas as informações e o edital oficial do 6º Shopping Gir Leiteiro de 2022 estão disponíveis no site da Epamig. Os contatos de telefone para mais informações são (34) 99976-7882, (16) 98245-5711 e (34) 99969-6442. A Epamig é uma empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) .