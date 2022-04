Educação em Tempo Integral diversifica atividades na rede pública

Crianças e adolescentes de escolas que ofertam Educação em Tempo Integral desenvolvem atividades diversificadas distribuídas em dois turnos

Participar do processo de plantio, cultivo, colheita e interconexão de conteúdos didáticos trabalhados em sala de aula, além da produção de receitas saudáveis, faz parte do dia a dia na horta da Escola Classe 15 (EC 15) de Ceilândia. As atividades são desenvolvidas por meio de um dos projetos da Educação em Tempo Integral que, na rede pública, contempla 200 escolas e 33 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio.

A Educação em Tempo Integral tem como pressuposto oferecer ampliação das possibilidades no ambiente escolar. Nas unidades que oferecem essa opção, crianças e adolescentes permanecem durante os períodos matutino e vespertino. Além das aulas regulares, há ações educativas que focam inovação, tecnologia e sustentabilidade.

Eloise Lemos e Gabriel Gonçalves com os produtos da horta da EC 15: incentivo à prática da alimentação saudável faz parte do ensino | Foto: Mary Leal/SEE

Eloise Lemos, 11 anos, e Gabriel Gonçalves, 10, estavam com os olhos brilhando ao segurar as acerolas e pés de alface colhidos fresquinhos para fazer as receitas do dia: suco de frutas, cookies e sanduíches naturais. “Nós aprendemos muitas coisas na escola, como usar ervas, frutas, conteúdos de ciências na prática e como fazer combinações gostosas dos alimentos também”, contou Eloise, aluna do quinto ano do ensino fundamental da EC 15 de Ceilândia.

A iniciativa tem conquistado os estudantes, conforme confirma Gabriel: “Eu tenho alimentação mais saudável aqui na escola do que na minha casa, porque acabo participando de alguns momentos e resolvo provar os alimentos. Eu gosto de ficar o dia todo na escola”.

Estímulo às habilidades

Além do projeto da horta, a escola tem outras ações ligadas aos eixos sustentabilidade, informática, leitura, desenvolvimento social e pessoal executadas ao longo do ano. A proposta abrange as demais unidades que ofertam a Educação em Tempo Integral na rede pública com o objetivo de estimular as várias habilidades dos estudantes e interligar conhecimentos.

“A Educação em Tempo Integral dá mais oportunidade e tempo de desenvolvermos, de forma lúdica, os conhecimentos de sala da aula”, resume a professora Cássia Winne, da EC 15 de Ceilândia. “Em uma receita mesmo, trabalhamos a pirâmide dos alimentos, aproveitamento de alimentos, operações matemáticas e hábitos saudáveis.”

Desenvolvimento global

A Educação em Tempo Integral também visa melhorar os rendimentos em Matemática e Língua Portuguesa, bem como diminuir a evasão e o abandono escolar. Há unidades escolares que oferecem todas essas atividades, enquanto outras oferecem as aulas regulares, e, no contraturno, desenvolvem trabalhos artísticos e esportivos nas escolas parque do Plano Piloto.

Os estudantes contam com acompanhamento pedagógico e fazem as refeições nas escolas no período em que permanecem no local. Para os adolescentes do ensino médio, há ainda várias ações ligadas ao projeto de vida, ao mundo do trabalho e aos eixos estruturantes do Novo Ensino Médio, como criatividade, iniciação científica e empreendedorismo.

*Com informações da Secretaria de Educação