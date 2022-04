Governo entrega planos operacionais para 15 regiões turísticas do Paraná

O Governo do Estado reuniu nesta quinta-feira (28), em Curitiba, representantes das 15 Regiões Turísticas do Paraná e repassou os planos operacionais do setor até 2024. Cada documento destaca os potenciais da respectiva região. Eles foram desenvolvidos pela Paraná Turismo e são instrumentos que visam o desenvolvimento sustentável do setor.

A entrega fez parte das atividades do Fórum Paraná Turístico 2026, promovido pela Paraná Turismo e realizado no Câmpus Rebouças da Universidade Federal do Paraná com apoio do Sebrae, UFPR e Fecomércio.

As 15 Regiões Turísticas do Paraná são representadas por Instâncias de Governança Regionais (IGR’s). Eros Tozzeto, coordenador da IGR Vale do Pinhão, destacou a aproximação do Governo do Estado, através da Paraná Turismo, com as coordenações locais.

“É um grande salto o que está acontecendo nessa versão do Plano, com o Fórum Turístico. Isso é uma aproximação do Estado com as IGR’s e esse trabalho conjunto é que vai dar uma velocidade maior para o desenvolvimento do turismo no Paraná”, afirmou.

Para a diretora executiva da Adetur Litoral, Patricia Assis, o fórum é o resultado de uma união de esforços para que cada vez mais as regiões tenham visitantes que consumam produtos locais. “Esse é um trabalho de um longo período que, mesmo durante a pandemia, já estávamos executando com o Estado. Isso é fundamental para a sociedade compreender que tem trabalho sendo realizado e quem são esses atores”, disse.

FÓRUM– O fórum integra as ações do Masterplan Paraná Turístico 2026, que oferece um direcionamento estratégico do setor no horizonte de dez anos, iniciado em 2016. O fórum prossegue com ampla programação até esta sexta-feira (29), com palestrantes de renome nacional e internacional, mostra de produtos, arte, artesanato, vídeos, mostra fotográfica.

No hall, uma mandala artística aponta produtos que representam o Paraná e as identidades das regiões turísticas do Estado. “São dois dias em que as pessoas diretamente ligadas ao setor do nosso Estado podem trocar experiências, receber informações e se capacitar para atuar de maneira articulada com o Governo do Estado”, destacou o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza. “O objetivo é que essas ações conjuntas dentro do Masterplan resultem em geração de emprego e renda”.

O Masterplan, segundo o secretário, além de adotar um modelo estratégico participativo, apresenta uma visão de futuro desafiadora com objetivos e metas a atingir e estratégias de atuação.

Ele foi desenvolvido com a participação de mais de 600 atores do turismo paranaense, com discussão em todas as regiões turísticas do Estado, e tem como resultado o plano orientador das ações a serem implementadas em nível estadual, regional e municipal.

O fórum também é o primeiro encontro presencial, pós-pandemia, com representantes das regiões turísticas.

Para o diretor-presidente da Paraná Turismo, Irapuan Cortes, esse momento é fundamental para entender as demandas e as tendências do setor nesse processo de retomada. “Quem conhece o Estado do Paraná são os representantes das regiões. Nos cabe compilar as informações, sentir as dores deles, para então transformar o Estado em um local de destinos turísticos a serem apresentados para o Brasil e para o mundo”, disse.

RETOMADA–A pandemia da Covid-19 apresentou uma característica inédita para o turismo, pois foi a primeira vez em que as atividades do setor foram paralisadas em todo o mundo. Com objetivo de mitigar o impacto socioeconômico desta crise e acelerar a retomada e a recuperação do setor, foi elaborado o Projeto de Retomada do Turismo no Paraná, que é dividido em três etapas.

A primeira delas foi a elaboração dos manuais de conduta segura, que apoiaram e orientaram os empresários para se adequar às medidas de segurança sanitária. A segunda foi o apoio aos produtos e roteiros paranaenses em âmbito regional, dentro de um raio de 200 quilômetros, além da capacitação dos empresários.

Já a terceira etapa foi a conclusão de um convênio com o Ministério do Turismo para a campanha Paraná Para o Paranaense, com vídeos que convidam os paranaenses a conhecerem o próprio Estado, folders para as 15 regiões turísticas, anúncios em revistas e ações potentes de divulgação com a participação ativa na operação Verão Paraná - Viva a Vida, participação em eventos em âmbito estadual e nacional.

Além disso, a Paraná Turismo promoveu a campanha "Paraná, seu Próximo Destino", que expandiu os horizontes de divulgação com o objetivo de atender ao público nacional e do Mercosul.