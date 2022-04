Mão na Massa vai treinar equipes das RAs para recuperar vias

“Esses treinamentos irão aperfeiçoar a qualidade dos trabalhos de reforma das imperfeições nas vias, garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população do Distrito Federal” Fernando Leite, presidente da Novacap

Visando garantir eficiência no trabalho realizado nas ruas e proporcionar segurança aos motoristas que trafegam nas vias do Distrito Federal, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), por meio das equipes da Divisão de Manutenção e Conservação de Vias (Dimav), lançou nesta quinta-feira (28) o Programa Mão na Massa.

Formado por três equipes, o programa atuará com 30 profissionais da Dimav fornecendo treinamento às equipes das administrações regionais, quanto à forma correta de se realizar a recuperação do asfalto nas vias das cidades.

O lançamento do Programa Mão na Massa reforça os serviços de recuperação asfáltica realizados durante todo o ano no DF | Fotos: Divulgação / Novacap

“Esses treinamentos irão aperfeiçoar a qualidade dos trabalhos de reforma das imperfeições nas vias, garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população do Distrito Federal”, destacou o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Presente no evento, o secretário de Governo, José Humberto Pires, destacou a importância do programa para o Distrito Federal. “Precisamos de qualidade na execução dos serviços e acabar com o retrabalho. Nossa cidade precisa estar constantemente bem cuidada e impecável”.

Os treinamentos serão realizados em todas as regiões administrativas e os locais serão definidos em discussão conjunta com as administrações regionais, priorizando o critério de urgência de cada cidade. A primeira a receber o programa será Ceilândia.

“A capacitação nos leva ao aprimoramento da mão de obra e agrega mais qualidade nas entregas. Iniciaremos os trabalhos em Ceilândia, local que tem maior concentração de demandas”, afirmou a chefe da Dimav, Walquiria Marra Rodrigues.

Segurança ao trafegar pelas vias do DF

Os serviços de recuperação asfáltica são realizados durante todo o ano, no Distrito Federal. De 2019 até abril deste ano, a Usina da Novacap produziu cerca de 120 mil toneladas de concreto betuminoso usinado a quente. O equivalente a quase 8 mil caminhões trucados de asfalto.

Esse volume foi utilizado para que a Novacap e outros órgãos como administrações regionais, DER e governo federal, realizassem obras e manutenção nas vias do DF.

Atendimento expresso

Além do fornecimento da massa asfáltica, a Novacap realiza o Atendimento Expresso, um serviço de recuperação do asfalto em caráter emergencial que é realizado em locais específicos de grande circulação (e com maiores riscos de acidentes) como vias comerciais, setores hospitalares, setores bancários, entre outros.

Este é um atendimento realizado com equipamentos diferenciados, uma vez que esses locais geralmente não têm acesso para caminhões e compactadores.

Passo a passo

–Sinalizarpara que os condutores desviem de onde o reparo será feito

–Demarcara área que será preparada para receber o reparo

–Recortaras bordas do buraco. Elas deverão ser recortadas alcançando as trincas

–Limpare retirar todo o material fino para que a massa tenha aderência quando aplicada

–Aplicara pintura de ligação, emulsão que liga o asfalto antigo ao novo

–Aplicarconcreto betuminoso usinado a quente

–Compactartoda a área com rolo compactador, liso vibratório, para que tudo fique homogêneo

*Com informações da Novacap