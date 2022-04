Maio Amarelo terá abertura oficial na próxima terça (3)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) dará início às atividades do Maio Amarelo 2022. A abertura oficial da ação ocorrerá na próxima terça-feira (3), às 10h, no auditório do edifício sede do Detran-DF. A nona edição do movimento terá como temaJuntos salvamos vidase contará com diversas ações educativas.

Campanha tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a quantidade de vítimas de acidentes de trânsito | Arte: ONSV

Ao longo do mês, o Detran-DF promoverá apresentações teatrais e musicais,lives,podcasts, palestras, passeios ciclísticos, blitzes educativas e uma caminhada em prol da segurança no trânsito. As atividades serão realizadas em várias regiões do DF e ocorrerão em vias públicas, escolas, faculdades e empresas.

A programação prevê ações voltadas para diversos públicos, inclusive motofretistas e motoristas do transporte coletivo.

Além disso, o Detran-DF levará o movimento Maio Amarelo para eventos como a Feira do Livro e a Cidade da Segurança Pública, em Sobradinho.

Maio Amarelo

Criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), o Maio Amarelo é um movimento multissetorial que tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a quantidade de vítimas de acidentes de trânsito em todo o mundo. A intenção é promover, durante o mês de maio, uma ação de segurança viária coordenada entre o poder público e a sociedade civil.