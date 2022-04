Audiência recebe sugestões para Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023

“As manifestações da LDO são muito importantes para captarmos o sentimento da população e tentarmos trazer respostas às demandas da sociedade” Thiago Conde, secretário executivo de Orçamento

Para explicar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2023) e receber sugestões da população, a Secretaria de Economia (Seec) promoveu, nesta quarta-feira (28), audiência pública. O evento foi realizado de forma online pelo canal da secretaria no Youtube e ficará disponível para consulta da população.

Mais de cem pessoas acompanharam ao vivo a transmissão e puderam esclarecer dúvidas sobre o projeto de lei. Os técnicos da Secretaria de Economia informaram como a LDO é elaborada, quais são seus anexos e as funções mais importantes.

Os servidores da pasta mostraram os principais aspectos constantes da proposta inicial, que já está disponível no site da pasta .

“As manifestações da LDO são muito importantes para captarmos o sentimento da população e tentarmos trazer respostas às demandas da sociedade”, destaca o secretário Executivo de Orçamento, Thiago Conde.

Mais de cem pessoas acompanharam ao vivo a transmissão online da audiência pública | Foto: Fabiano Neves/Seec

Ele explicou também que a possibilidade de conhecimento da proposta não se encerra na audiência pública. Ainda é possível enviar sugestões pela Ouvidoria do GDF . “Não se encerra aqui a possibilidade de vocês se manifestarem. Estamos recebendo as demandas pela Ouvidoria até o dia 3 de maio e todas elas receberão o devido encaminhamento”, afirma Conde.

A LDO é a norma que dirige e orienta o orçamento do governo para o próximo ano. Ela define quais serão as prioridades das políticas públicas governamentais. A peça orçamentária traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. A lei faz a ligação entre os programas e estratégias do Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

No Distrito Federal, a proposta recebe sugestões da população e, depois disso, é consolidada pela área técnica e encaminhada para a Câmara Legislativa até o dia 15 de maio.

*Com informações Secretaria de Economia