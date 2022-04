Mais sete horários de ônibus para a 26 de Setembro

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) ampliará a oferta de viagens diárias da linha 965.1, que faz o trajeto circular entre a Colônia Agrícola 26 de Setembro e Taguatinga Centro, passando pelas Avenidas Comercial e Samdu Norte. Com a mudança, que entrará em vigor a partir da próxima segunda-feira (2), a linha que operava com dois horários por dia passará a circular com nove viagens, partindo às 5h20, 6h, 8h10, 10h20, 12h30, 14h40, 16h50, 18h e 19h.

A linha circular 965.1 foi criada para atender as necessidades de deslocamento dos moradores de 26 de Setembro para Taguatinga, explica o subsecretário de operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus. “Além disso, a 965.1 funcionará como alimentadora, pois dará alternativa para que o usuário faça integração com outras linhas do sistema e com o metrô no Centro de Taguatinga”, completa.

A tarifa da linha é de R$ 3,80 e os ônibus são operados pela empresa São José. A circulação continuará sendo de segunda a sexta-feira. É possível conferir o mapa e a rota completa dos coletivos por meio do site DF no Ponto .

Serviço

Ampliação de horários da linha 965.1

Trajeto: Colônia Agrícola 26 de Setembro / Taguatinga Centro

Horários: 5h20, 6h, 8h10, 10h20, 12h30, 14h40, 16h50, 18h e 19h, de segunda a sexta-feira

Empresa: São José

Tarifa: R$ 3,80

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF