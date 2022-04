Novos canais de conteúdo educativo terão programas de capacitação

O ministro da Educação, Victor Godoy, fala hoje (28) sobre as estratégias educativas para os novos canais Educação e Libras, lançados nesta semana pelo governo federal . Godoy, entrevistado do programaA Voz do Brasil, fala sobre as possibilidades de capacitação para professores e gestores, além das novidades que serão apresentadas no Canal Libras - o primeiro canal voltado à comunidade surda e com toda a programação em língua brasileira de sinais (Libras).

» Leia mais *Matéria em atualização.