Vagas para terapeuta ocupacional oferecem salário de R$ 4,5 mil

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 187 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (29) . Duas são para terapeuta ocupacional, com remuneração de R$ 4.500, mais benefícios, em Águas Claras. As oportunidades não exigem experiência, mas requerem ensino superior na área.

45 Número de vagas para açougueiro disponíveis nas agências do trabalhador nesta sexta-feira (29)

Também há uma vaga para enfermeiro em Ceilândia Norte, com salário de R$ 4.000, e uma para nutricionista, no Paranoá, que oferece R$ 3.110. Em Águas Claras, há duas oportunidades para fonoaudiólogo, com remuneração de R$ 2.000 cada uma. As vagas citadas disponibilizam benefícios e exigem ensino superior.

A lista de vagas desta sexta tem ainda 45 para açougueiro em Santa Maria, São Sebastião, Planaltina, Asa Sul e Taguatinga. As oportunidades não exigem ensino fundamental completo e oferecem salários entre R$ 1.500 e R$ 2.120,06, mais benefícios, a depender da região administrativa. Cobra-se experiência em Santa Maria e São Sebastião.

Os interessados em qualquer uma das 187 vagas disponíveis no catálogo podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador , das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] . Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho .