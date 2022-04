FVS-RCP lança edital para programa de iniciação científica

São 14 vagas e o edital está disponível no site da fundação

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), lança o edital, nesta quinta-feira (28/04) para o Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic) edição 2022/2023.

As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 5 de maio. Ao todo, são 14 vagas e o edital está disponível no site da fundação, em:https://bit.ly/3Lqrz11.

O Paic é um programa vinculado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), que estimula iniciativas de produção científica. Na FVS-RCP, os projetos devem ter relação com as áreas da Vigilância em Saúde. O programa tem duração de 12 meses e é coordenado pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP) da FVS-RCP.

O recurso é concedido pela Fapeam e as bolsas serão implementadas a partir de agosto de 2022. Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o Paic desperta a vocação científica, incentivando talentos potenciais voltados à Vigilância em Saúde entre estudantes de graduação.

“Fortalecer a formação de recursos humanos para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação é uma forma de contribuir na vida acadêmica dos estudantes através de projetos de Vigilância em Saúde”, destaca Tatyana.

O coordenador do Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP), Timóteo Watanabe, enfatiza que o edital é voltado para todas áreas que compõem a Vigilância em Saúde, seja ambiental, epidemiológica, sanitária, de imunização ou laboratorial.

“Esperamos que os alunos das instituições de ensino superior se interessem em conhecer o nosso trabalho e em desenvolver um trabalho de iniciação científica com interesse na Vigilância em Saúde”, ressalta Timóteo.

Ainda segundo Timóteo, mesmo que o aluno não consiga uma das 14 bolsas ofertadas, e caso haja interesse, o estudante de graduação pode desenvolver pesquisa, de forma voluntária, mediante aprovação do projeto com um orientador.

Iniciação científica

O Paic desenvolvido na FVS-RCP é resultado de parceria interinstitucional com a Fapeam e visa apoiar, com bolsas institucionais, estudantes de graduação de instituições públicas e privadas do Amazonas, interessados no desenvolvimento de pesquisa científica em Vigilância em Saúde.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e, por meio do NEP, pelo desenvolvimento de atividades de caráter científico, tecnológico e de interação com a sociedade, mediante o ensino e pesquisa aplicados às ações de Vigilância em Saúde.

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.