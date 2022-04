Ação proporciona 117 vagas de trabalho para pessoas com deficiência

“As pessoas com deficiência não precisam de favor, mas sim de oportunidade de mostrar o seu potencial, sua capacidade, e estamos felizes em perceber que as empresas têm visto esse potencial em ação” Flávio Santos, secretário da Pessoa com Deficiência

Quem passou pela Estação de Metrô da 112 Sul nesta quinta-feira (28) se deparou com uma grande “sala de recursos humanos” aberta ao público. Isso porque a Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal (SEPD-DF) realizou mais uma edição do Dia D da Empregabilidade.

A atividade consiste em unir profissionais com deficiência em busca de uma colocação no mercado de trabalho e empresas dispostas a contratá-los. A rede de mercados Big Box/Ultrabox, a atacadista Dia a Dia, a farmacêutica Droga Center, o Laboratório EMS, a BRBPO Tecnologia e Serviços e a Universidade Católica montaram uma espécie de balcão de empregos na 112 Sul e iniciaram, lá mesmo, seus processos seletivos para preencher 117 vagas imediatas e cadastro reserva.

O secretário da Pessoa com Deficiência, Flávio Santos, comemorou o resultado do Dia D. Para ele, o mercado de trabalho é “um dos grandes instrumentos para a inclusão das pessoas com deficiência”. “Ao mesmo tempo, [o emprego] serve para o seu desenvolvimento pessoal”, destaca.

Uma espécie de balcão de empregos foi montado na Estação de Metrô da 112 Sul: Dia D da Empregabilidade reuniu empresas privadas em busca de profissionais com deficiência | Foto: Divulgação/SEPD

O chefe da SEPD comenta que a ação de encaminhamento de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho acontece de forma permanente. “Nós procuramos sempre conscientizar as empresas sobre a importância de ter pessoas com deficiência no seu rol de servidores”, afirma Flávio.

As empresas privadas, por sua vez, também procuram voluntariamente a pasta para selecionar novos empregados e promover um ambiente de trabalho inclusivo. “Muitas empresas têm realmente se sensibilizado e descoberto o potencial das pessoas com deficiência”, informa o secretário. “As pessoas com deficiência não precisam de favor, mas sim de oportunidade de mostrar o seu potencial, sua capacidade, e estamos felizes em perceber que as empresas têm visto esse potencial em ação”, complementa Flávio.

Outros atendimentos

Além dos processos seletivos, os participantes do Dia D puderam usufruir de outros atendimentos. A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), por exemplo, disponibilizou servidores para auxiliar no cadastro do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e na inscrição de pessoas no Cadastro Único da Pessoa com Deficiência (CadPCD). Já a Defensoria Pública do Distrito Federal, também parceira da SEPD no evento, ofertou atendimento jurídico.

Thiago Vinicius Pinheiro da Silva, secretário-executivo de Desenvolvimento Social, elogiou o Dia D. “Tivemos a grata oportunidade de participar dessa ação com uma estrutura típica de Cras (Centro de Referência de Assistência Social), que fortaleceu o evento com um trabalho no que diz respeito aos serviços ligados ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), voltado para esse público”, ressalta.