II Simpósio de Aquicultura tem o incentivo à cooperação como foco

Foi finalizado nesta quinta-feira (28) o II Simpósio Distrital de Aquicultura, na Granja Modelo do Ipê, da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF). O evento, realizado pela pasta em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), as Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-DF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-DF), teve como objetivo discutir os desafios da aquicultura no Distrito Federal. Além de representantes dessas instituições, estiveram presentes produtores rurais e autoridades federais.

Para a diretora de Políticas para Desenvolvimento Rural da Seagri-DF, Claudia Gomes, o evento é uma oportunidade importante de troca de conhecimentos. “O Simpósio tem o propósito de discutir os desafios da aquicultura em nossa região, escutar os produtores, trazer informações e encaminhar melhorias ao Programa Alevinar”, afirma.

“Também foi muito importante estreitarmos as comunicações com entes federais e com outros estados, como a Secretaria de Agricultura do Goiás, que acompanhou o evento para conhecer a realidade da aquicultura no DF”, completa.

Evento abordou outros temas de relevância para a agricultura do DF, como o acesso a crédito | Fotos: Seagri-DF

Na programação do simpósio, palestras e discussões sobre o Alevinar, citado pela diretora. “O Programa é importante, pois promove o desenvolvimento da aquicultura no DF por meio do aumento da produção e da profissionalização dos produtores. Outro pilar fundamental é a questão de repovoamento das bacias hidrográficas do Cerrado com a produção de espécies de peixes nativos”, ressalta.

O secretário de Agricultura, Candido Teles, também ressalta a importância do programa, segundo ele, “um projeto muito audacioso e que vai dar mais segurança para o produtor”. Para Teles, o produtor rural vai produzir sabendo que vai vender o seu produto e ser remunerado pelo seu trabalho. “Consumimos aqui em Brasília 60 mil toneladas de pescados, mas estamos produzindo apenas 2 mil toneladas. Vamos gerar empregos, renda para o produtor rural e, sem dúvida, baixar o preço do produto, pois quando há mais produção, facilita para que o consumidor tenha o preço mais acessível. O Governo do Distrito Federal também vai comprar parte dessa produção para servir em escolas.”

Programa Alevinar

Na abertura do Simpósio, na quarta-feira (27), o secretário reforçou também a importância das parcerias da Seagri-DF com outros órgãos. “Ninguém faz nada sozinho. O Estado só fomenta a atividade produtiva. E hoje estamos fazendo parte do lançamento do Alevinar, que é um projeto desenvolvido pela Secretaria de Agricultura com vários de nossos parceiros”.

Na ocasião, houve a assinatura simbólica do termo de compromisso entre a Seagri-DF, a Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAP/MAPA), a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para celebrar a parceria para o desenvolvimento do Programa Alevinar.

Além dessa iniciativa, o primeiro dia de evento abordou outros temas de relevância para a agricultura do DF, como o acesso a crédito, e recebeu profissionais do Sebrae, Senar e Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal (Dipova). O Simpósio contou também com a presença de profissionais de renome internacional, como o médico veterinário Santiago Benites, referência na área de produção de vacinas para peixes.

O segundo dia foi destinado principalmente a palestras sobre as áreas de produção e comercialização. “Hoje, um dos principais desafios para o desenvolvimento da aquicultura e piscicultura no DF é o associativismo entre os produtores”, conta diretora de Políticas para Desenvolvimento Rural da Seagri-DF. “Então esses painéis são extremamente importantes para que se crie e desenvolva essa cultura de união na hora de produzir e comercializar os produtos, o que é fundamental para a sobrevivência da atividade”, frisa Claudia Gomes.

Piscicultura



O presidente-executivo da Peixe BR, Francisco Medeiros, proferiu palestra, na manhã desta quinta-feira (28), sobre a piscicultura no Brasil, principalmente a tilapicultura, que hoje representa mais de 63% de todo o peixe consumido e produzido no Brasil. “O importante desse evento é mostrar para os produtores da agricultura familiar que, apesar de ser um setor em crescimento, exige muita organização. Assim, há necessidade dos produtores do setor de andarem juntos, pois sozinho não terá boas perspectivas.”

O simpósio também deu oportunidade a outros produtores de transmitirem seus conhecimentos e técnicas. Um exemplo é o produtor de camarões Élber Maia, que falou sobre sua experiência e sua nova estratégia de mercado, que envolve um sistema de parceria e de integração. “Vamos tanto verticalizar nossa produção quanto trazer outros produtores para trabalharem junto com a gente. No meu caso, como produtor de camarão de água salgada, preciso juntar forças para sobreviver. E um simpósio como esse é muito interessante porque a gente acaba conhecendo outras pessoas que também estão interessadas em parcerias.”

Quem também aproveitou a oportunidade para buscar parcerias foi o produtor de tilápia Guilherme Pereira. “Foi de grande valia terem trazido pessoas de referência nacional. Eventos como esse são de grande importância para nos unirmos, fortalecermos e retomarmos o convívio. Também faz muita diferença ser um evento presencial. O contato humano e a troca de experiências com certeza nos ajudam a levantar novas possibilidades.”

O segundo dia também teve palestras destinadas a esclarecimentos sobre legislação, informações e dicas sobre a produção e discussão de oportunidades. Para o encerramento, a programação propôs uma mesa-redonda para relembrar os principais tópicos discutidos e ouvir as considerações finais dos produtores.

O evento contou com a presença do coordenador de Operações da Emater-DF, Pedro Ivo; da superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do DF, Kelly Cristina; do representante da diretora técnica do Sebrae, Leonardo Zimmer; do superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Sudeco, Nelson Vieira; do representante da Diretoria da Área de Revitalização da Codevasf, Albert Bartolomeu; do coordenador de Projetos do Mapa/Sap, Carlos Machado; do superintendente de Engenharia Agrícola da Seapa-GO, José Ricardo; e da gerente de Infraestrutura Rural da Seapa-GO, Cláudia Abrão.

*Com informações da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural