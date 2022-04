Festa da Quitanda e Festival da Goiabada de Barão de Cocais estão de volta

Um tradicional encontro mineiro está de volta: nos dias 30/4 e 1/5, Barão de Cocais, na região Central de Minas, sedia a X Festa da Quitanda e o IX Festival da Goiabada. A festa mais tradicional do município será no distrito de Cocais, no sábado (30/4), a partir das 8h, e no domingo (1/5), a partir das 7h. Suspenso há dois anos por causa da pandemia, a expectativa dos organizadores é receber um grande número de visitantes para apreciar os famosos quitutes locais.



Localizada a 120 quilômetros de Belo Horizonte, Cocais tem várias belezas arquitetônicas e naturais e se destaca ainda na gastronomia mineira pela produção de goiabadas e variadas quitandas. O modo de fazer da goiabada cascão de Barão de Cocais é patrimônio imaterial do município. “A proposta da festa é preservar essa tradição e incentivar a produção das quitandas. São aproximadamente 30 famílias envolvidas no evento, todas de pequenos produtores. É como se o visitante chegasse na propriedade rural e fosse para a cozinha da casa. É tudo muito familiar e artesanal”, comenta o extensionista local da Empresa de Assistência técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater) , Wemerson Barra.



Nas 20 barracas de quitandas serão oferecidas rosquinhas, biscoitos, roscas, bolos, pães e diversas bolachinhas de dar água na boca. Mas o turista também poderá apreciar um café coado na hora, acompanhado de biscoito frito no fogão a lenha e, saindo do forno de barro, o biscoito de polvilho. “Haverá ainda dez barracas de alimentação que vão oferecer comida da roça, como costelinha com ora-pró-nobis, pastel de angu, torresmo com mandioca, entre outros pratos muito saborosos. Outro destaque é o estande com os queijos da Entre Serras da Piedade ao Caraça, região reconhecida recentemente como produtora de Queijo Minas Artesanal”, diz Wemerson.



Concurso de quitandas



A programação do evento oferece ainda apresentações musicais e oficinas de quitandas e de preparo da goiabada cascão. Um dos momentos mais esperados será a premiação dos vencedores do concurso de quitandas, realizado na última semana. “O concurso teve cinco categorias, inclusive uma de quitandeiros mirins, que este ano contou com a participação de 12 quitandeiros, na faixa etária de 8 a 18 anos. As quitandas foram muito bem avaliadas e os vencedores do concurso vêm se destacando também em outras premiações”, afirma a extensionista da Emater-MG, Regiane Beatriz Mendes.



A premiação vai ocorrer no domingo, às 13h. O concurso teve ainda 11 inscritos na categoria “Salgada” e 21 nas outras três categorias: “Pães e Roscas”, “Bolos e Tortas” e "Rosquinhas e Bolachinhas”. “No ano passado, fizemos a festa de forma virtual e o concurso fechado, mas não é a mesma coisa. É uma alegria voltar a ter esse contato com o público. A expectativa de todos é muito grande. Os organizadores estão caprichando na decoração da festa”, diz Regiane Mendes.



A Festa da Quitanda e o Festival da Goiabada de Barão de Cocais é realizada pela Prefeitura de Barão de Cocais, por intermédio das secretarias de Cultura e Turismo e de Desenvolvimento Econômico, e pela Emater-MG, e conta com o apoio do Senac, da Associação Comunitária do Distrito de Cocais, da Associação dos Agricultores Familiares de Barão de Cocais e Região e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barão de Cocais.