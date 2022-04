Escola de Música celebra o centenário de seu fundador

A Escola de Música de Brasília homenageia o centenário do maestro Levino de Alcântara, fundador da instituição, com dois dias de concertos e recitais. A mostraLevino, Mil Vozesterá 37 espetáculos, de variados estilos, desde música medieval até clássicos e MPB, pela manhã, à tarde e à noite, nesta sexta-feira (29) e sábado (30). Com entrada gratuita e aberta ao público em geral, os espetáculos serão realizados nos espaços da escola, localizada na quadra 602 da L2 Sul.

Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Haverá ainda a exibição de um curta sobre o homenageado, nesta sexta (29), às 20h10, no teatro que leva seu nome. Levino de Alcântara, que faleceu em 2014, está intimamente ligado à história das artes no Distrito Federal. Criou a Escola de Música de Brasília em 1974 e permaneceu na gestão do local por 11 anos. Foi dele a iniciativa de criar o Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília (Civebra), reconhecido como um dos mais importantes eventos da área musical no Brasil.

Nascido em Recife, no ano de 1922, veio para a capital federal no fim da década de 1950. Foi uma das primeiras figuras da música erudita em Brasília. Deu aulas no Ginásio Moderno da Caseb, Cemab, Centro de Ensino Médio de Taguatinga e Centro de Ensino Médio Elefante Branco.

O famoso coral Madrigal de Brasília também teve a participação do maestro Levino de Alcântara em sua fundação, em 1963. O grupo reuniu cantores recém-chegados à nova capital. Ao longo dos anos, percorreu uma trajetória de sucessos no cenário da música erudita.

As apresentações do centenárioLevino, Mil Vozesvão ocorrer em três espaços da Escola de Música de Brasília: Teatro Levino de Alcântara, Teatro Carlos Galvão e no palco montado no pátio da unidade.

*Com informações da Secretaria de Educação do DF