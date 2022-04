EC 52 de Taguatinga, de provisória à novinha em folha

A Escola Classe 52 de Taguatinga sai da condição de provisória e assume em 2022 um papel efetivo no ensino público de qualidade do Distrito Federal. Após dois anos de completa reconstrução, a unidade, na M Norte, foi entregue de volta à comunidade ampliada e completamente reformada, com capacidade para atender a cerca de mil alunos, do 1° ao 5° ano do ensino fundamental, em dois turnos.

A inauguração do novo espaço, com área construída de 4.464,82 m², foi nesta manhã (28). O total investido na obra, que começou em junho de 2020, foi de R$ 8.033.310,99.

“E nós pegamos essa determinação, descumprida por vários anos, e a transformamos em realidade porque eu acredito na força das escolas e no seu poder transformador” Governador Ibaneis Rocha

A Escola Classe 52 teve as atividades suspensas em 2019 após decisão judicial determinando sua reconstrução. A atual gestão iniciou os trâmites para dar início do processo licitatório, transferindo os alunos para outras unidades. "E nós pegamos essa determinação, descumprida por vários anos, e a transformamos em realidade porque eu acredito na força das escolas e no seu poder transformador", declarou Ibaneis Rocha, ao anunciar a construção, em breve, de um Centro de Educação de Primeira Infância (Cepi) no mesmo terreno.

Infraestrutura moderna

Com edificação de três pavimentos, a escola tem 19 salas de aula, um laboratório de informática, um de ciências, uma sala de artes, uma biblioteca, uma quadra poliesportiva coberta e um auditório. Conta, além disso, com um setor administrativo completo, com refeitório e cozinha, um estacionamento, um bicicletário e um parquinho.

O diretor Manoel de Sousa Rocha se emociona quando fala da transformação da antiga unidade, que funcionava ao lado com apenas oito salas de aula e uma estrutura reduzida, para a atual. “Foram 18 anos de espera para a realização de um sonho. O futuro passa por aqui, pela educação”, diz ele.

A reconstrução da Escola Classe 52 é emblemática para a comunidade de Taguatinga. A unidade antiga era provisória há anos, tinha diversos problemas de infraestrutura e não fornecia qualidade suficiente para o desenvolvimento pedagógico dos alunos.

“Um espaço como esse representa muito mais segurança e a possibilidade de minha filha aprender cada vez mais. Eu estou encantada e achando tudo aqui muito lindo”, conta a dona de casa Kerssia de Amorim, 25 anos, que mora em Vicente a Pires e fez questão de manter a pequena Maria Luiza, 6 anos, matriculada em Taguatinga.

Novas escolas vêm aí

Nos mesmos moldes da EC 52, inclusive com projeto arquitetônico semelhante, o GDF está construindo mais duas escolas – uma no Itapoã (EC 203) e outra no Recanto das Emas (EC 304). E em breve começa a construção de outra unidade do tipo, desta vez em Samambaia (EC 425).

De acordo com o secretário executivo de Educação do DF, Isaías Aparecido, a demanda de atendimento no ensino público tem aumentado com a migração de estudantes da rede privada. “A reconstrução da EC 52 é resultado da preocupação do governo em ampliar os espaços e atender cada vez mais alunos.”

Além do governador e do secretário executivo de Educação, participaram da reinauguração da Escola Classe 52 de Taguatinga os secretários de Governo, José Humberto Pires; e de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha; a deputada federal Celina Leão e o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente.