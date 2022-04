Idam participa de assembleia geral de Assistência Técnica e Extensão Rural, em Goiânia

Objetivo é discutir estratégias para fortalecer assistência ao produtor e desenvolvimento das atividades rurais

Representantes dos órgãos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) de todo o Brasil participam, nesta quinta (28/04) e sexta-feira (29/04), da 61ª edição da Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer). O objetivo é discutir e alinhar estratégias de ações, políticas e perspectivas para o futuro da assistência técnica brasileira. O evento acontece no Complexo de Inovação Rural, sede da Emater, em Goiânia (GO).

No Amazonas, o Idam, que é o órgão responsável pela assistência técnica ao agricultor familiar e produtor rural, está presente em todos os municípios do estado e em algumas comunidades rurais distantes e de difícil acesso. Atualmente, o instituto leva as políticas públicas dos governos federal, estadual e municipal, por meio de 70 unidades locais.

Para o diretor-presidente do Idam, Tomás Sanches, a participação do instituto na 61ª Assembleia Geral tem um aspecto positivo, sobretudo do ponto de vista do intercâmbio com as empresas de Ater públicas de todo o Brasil.

“Esse encontro é uma oportunidade de conhecer o que vem rendendo sucesso em outros estados, para que seja aplicado no nosso Amazonas, além de conhecer também os entraves encontrados por esses agentes e a forma de evitá-los. O Amazonas tem suas peculiaridades, e estamos sempre nos aprimorando para levar uma Ater de qualidade ao público assistido, seja o agricultor familiar, pescador, extrativista ou produtor rural, promovendo crédito, acesso às políticas públicas, mercado, infraestrutura, e outros fatores que permitem o sucesso do setor primário amazonense”, frisou Sanches.

Do Idam, também participa da assembleia o chefe do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, Luiz Herval.

Assembleia

O encontro em Goiânia busca entender e debater os projetos e perspectivas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) para assistência técnica pública em 2022, além de pautas sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário – Terra Brasil, crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Participam do evento autoridades federais, como o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa (SAF/Mapa), Márcio Cândido; o presidente da Anater, José Ferreira da Costa; e o presidente da Asbraer, Nivaldo Magalhães.