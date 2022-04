Egov oferece quase mais de 400 vagas em 15 turmas presenciais

A fim de cumprir com eficiência e efetividade a política de formação, capacitação e desenvolvimento dos servidores públicos do Governo do Distrito Federal (GDF), a Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) abre inscrições para diversos cursos presenciais, a serem ministrados em sua sede, no Setor de Garagens Oficiais, próximo ao Palácio do Buriti.

“Qualificar e capacitar o servidor público melhora diretamente os serviços prestados a toda a população do DF” Juliana Tolentino, diretora-executiva da Egov

“A Egov iniciou o ano de 2022 com determinação”, afirma a diretora-executiva da escola, Juliana Tolentino. “Neste semestre, a instituição pretende acrescer os números de capacitações, sempre primando pela qualidade dos cursos ministrados e pela busca contínua por temas que, efetivamente, agreguem conhecimento e habilidades aos servidores públicos distritais e ao cliente-cidadão.”

Ao todo, as atividades contemplam quase 460 vagas, em 15 turmas. Os cursos presenciais têm cargas horárias diversificadas. Algumas turmas terão início no final deste mês, e outras no início de maio. O resultado positivo das capacitações, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, reflete no atendimento ao cidadão. “Qualificar e capacitar o servidor público melhora diretamente os serviços prestados a toda a população do DF”, resume a diretora-executiva da Egov.

Servidora da Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas (Subed) da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejus), Cleyla de Oliveira, diz estar satisfeita com os cursos oferecidos pela instituição. “Congratulo a Egov, que tem buscando fortalecer a cada dia os servidores com um rol extenso de opções de cursos, tudo isso para garantir que eles tenham total condições de dar o melhor ao público que procura os serviços ofertados pelo GDF”, diz

O diretor de Políticas Públicas de Governança na Subcontroladoria de Governança e Compliance da Corregedoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), Luciano Helou, reforça que as capacitações proporcionam desenvolvimento pessoal e profissional: “Tive excelentes experiências nos cursos oferecidos pela Egov. Entre os cursos que realizei, destaco a capacitação de alto nível em gestão de riscos [NBR ISO 31000]. Esse curso abriu portas para a minha carreira como servidor público e serviu de motivação para eu fazer um mestrado na área”.



Capacitações oferecidas

* Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo: Usar * Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Introdução à legislação e implementação prática

* Metodologias ativas em videoconferências e reuniões

* Relações autênticas, com base na Comunicação não Violenta (CNV)

* Noções básicas de legislação previdenciária e Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e compensação previdenciária

* Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo: Usar com tecnologias assistivas para servidores com deficiência visual.

Para conferir o catálogo completo de cursos e fazer as inscrições, acesse o site da Egov .

*Com informações da Egov