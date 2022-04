Guará comemora aniversário após dois anos de pandemia

A região administrativa do Guará celebra 53 anos com o retorno do tradicional desfile cívico-militar e programação festiva, após dois anos de pandemia durante os quais foram suspensos os eventos presenciais na cidade.

Bombeiros na avenida: desfiles militares fazem parte da tradição do aniversário da cidade | Foto: Divulgação/Ascom Guará

“Essa é a característica da nossa comunidade, que participa não só com a presença em massa nos eventos, mas também na apresentação de ideias e propostas” Luciane Quintana, administradora do Guará

O desfile segue o rito histórico de apresentação na data de fundação da cidade, 5 de maio, com participação das escolas da rede pública, comunidade e equipes de esporte. Paralelamente, uma programação especial foi elaborada a partir da parceria da Administração Regional do Guará com produtores culturais e moradores.

Além do desfile de escolas, forças militares e comunidade, o calendário festivo contempla atrações para todos os públicos, como a continuidade do Festival de Cultura e Arte (Fica), o retorno da Rota 156 para a Rua do Lazer, shows, programação infantil, sessão solene da Câmara Legislativa, inauguração de memorial, reinauguração de monumento histórico, competições esportivas, feiras de artesanato e caminhada cultural.

“Estamos muito felizes em poder comemorar o aniversário da nossa cidade da forma como o guaraense aprecia: com a família, os amigos e vizinhos, em festividades nas ruas”, afirma a administradora do Guará, Luciane Quintana. “Essa é a característica da nossa comunidade, que participa não só com a presença em massa nos eventos, mas também na apresentação de ideias e propostas.”

Confira abaixo a programação de aniversário do Guará.

Até domingo (1°/5)

Terceira edição do Festival de Incentivo à Cultura e à Arte (Fica). Evento online, com música, oficinas de dança, contação de histórias, circo e oficina de desenho. Acompanhe aqui as atrações.

5/5

* Desfile cívico-militar em comemoração aos 53 anos do Guará. Das 9h às 12h, na QE 25 – Área Especial do Cave, em frente à Administração Regional do Guará.

* Reinauguração do Monumento do Guará I – Orelha do Lobo. Às 17h, na QE 1, em frente à EPTG, na entrada do Guará I.

* Inauguração do memorial sobre a história do Clube de Regatas Guará. Às 19h, no Auditório da Administração Regional do Guará – QE 25, Área Especial do Cave.

* Sessão solene com entrega de moção de louvor – Às 19h, no auditório da Administração Regional do Guará.

* Cultura nas Cidades 2022 – Às 19h, na Casa da Cultura do Guará (QE 25, Área Especial do Cave, em frente à Avenida Contorno do Guará II).

7/5

* Carreta da Mulher – com atendimento médico e odontológico, atividades recreativas, cortes de cabelo, oficinas de moda, vacinação contra a covid-19 e outras atrações. Das 9h às 16h, na Unidade Básica de Saúde 3 (UBS 3) – QE 38, Área Especial.

* Torneio de futevôlei categoria masculina. Das 9h às 18h, com yoga, karatê, capoeira, dança de salão e apresentação da Banda Samba 61. Na Praça da Bandeira – QIs 3/5/7 e 9.

* Atendimento itinerante do Sebrae a microempreendedores. Das 9h às 12h, com serviços como encaminhamento declaração de Imposto de renda para microempreendedores. No estacionamento interno da Administração Regional do Guará.

12/5

* Jogos Escolares – das 8h às 12h, na AE QE 11 (antigo Maxwell).

14/5

* Guará: Choro ao Luar – a partir das 18h, com chorinho, foodtrucks e feirinha de artesanato. No Centrão Parque (EQ 17/19, ao lado do Centrão).

* Feira de arte da QE 4 – das 9h às 20h, na Praça da QE 4, com extensão nas QEs 6, 8 e 10, próximo ao comércio local.

* Contação de histórias para crianças – das 17h às 18h, na quadra esportiva da QELC 1, de frente para a EPTG, no Setor Lucio Costa, com a contadora de histórias Alessandra Ferreira. Haverá piquenique comunitário.

15/5

* Rota 156: Guará na Rua! – das 9h às 22h, com apresentações artísticas, pintura de rosto, brinquedoteca, contação de histórias, oficina de instrumentos musicais, apresentação de palhaços e de bandas. Na Avenida Central do Guará II, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Ed. Consei. Programação completa aqui .

17/5

*Caminhada Cultural – a partir das 17h, no Calçadão do Guará II.

21/5

*Sarau poético-musicalNão ao Feminicídio –a partir das 16h, com poesia, música, oficinas e feira de artesanato,. Na Casa da Cultura do Guará.

21 e 22/5

*Copa Guará de Futsal – das 9h às 18h, no sábado; e das 10h às 12h, no domingo. Na Quadra Poliesportiva da QI 7.

27/5

* Forró Xique-Xique – às 21h, na Casa da Cultura do Guará.

28/5

*Guará em ação – das 8h às 13h, com prestação de serviços à comunidade. Na Igreja Assembleia de Deus da QE 38, em frente ao Ed. Elzebio.

28 e 29/5

*BSB Mix – das 10h às 22h, com eventos de moda, acessórios, decoração, artesanato, espaço gourmet,food trucks, Espaço Kids e feira de artesanato. No estacionamento em frente à Capela São João Paulo II – Park Sul.

29/5

* Sound System Party – das 14h às 22h, com encontro de DJs e cantores de sound system. Na Casa da Cultura do Guará.

*Com informações da Ascom Guará