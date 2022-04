Professores poderão participar de oficinas de educação continuada

O Dia Mundial da Educação traz uma excelente notícia para os professores das redes públicas estaduais e distrital de ensino das unidades da Federação que integram o Consórcio Brasil Central ( BrC ): eles poderão participar de oficinas de educação continuada a distância promovidas pela Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais de Educação ( Eape ), vinculada à Secretaria de Educação (SEE). Fazem parte do BrC os estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins, além do Distrito Federal.

Serão 87 oficinas, com 30 ou 40 horas cada, pela manhã ou à tarde, desde a área das etapas da creche, da educação infantil, até socioeducação e todas as áreas que competem ao magistério. Os interessados poderão escolher participar entre abril e junho ou entre agosto e dezembro deste ano. O trabalho será por meio das plataformas Zoom ou Microsoft Teams, enquanto as ações de coordenação vão ocorrer com transmissão pelo canal da Eape no YouTube . Os temas serão diversificados, voltados a todas as etapas e modalidades educacionais ( confira aqui ).

“Não haverá um futuro melhor sem uma educação de qualidade. Essas oficinas somam-se aos esforços dos estados da nossa região para dar melhores condições de trabalho aos nossos heróis, professores”, disse o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, presidente do BrC.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, afirma que a iniciativa é uma importante contribuição do Governo do Distrito Federal às redes públicas de ensino. “Educação de qualidade para os nossos estudantes só existe com a formação adequada por parte dos professores. É necessária uma atualização constante e o poder público precisa viabilizar os meios. Tudo muda muito rápido. Nós, educadores, temos de acompanhar as inovações”, declara.

“Muitas vezes, precisamos até nos reinventar, como aconteceu por força da pandemia, no período de ensino remoto. Que essa parceria seja a primeira de uma série de iniciativas similares envolvendo não só os integrantes do BcR, mas também os demais estados”, completa a secertária.

Para a subsecretária da Eape, Graça de Paula, além da formação, há a troca de experiências. “A dinâmica o permite, mesmo de forma online, tanto para os formadores quanto para os cursistas. Um desafio a ser vencido em um estado pode já ter sido superado em outro e servir como exemplo de boa prática”, diz.

Ela aponta que outro aspecto muito relevante é o bom uso dos recursos públicos: “A Eape está colocando sua expertise e estrutura a serviço de outros estados. No futuro, esses estados também poderão ofertar aos nossos profissionais alguma ação, serviço ou apoio do qual ainda não dispomos”,.

O projeto tem como objetivo contribuir com a formação continuada dos docentes, por meio de inovação tecnológica com atendimentos feitos a distância. “Este projeto propicia a união de todos os estados consorciados do BrC, por meio da experiência exitosa já desenvolvida na Eape do Distrito Federal. Com ele, levamos formação a tantos outros profissionais, afinal a educação é a base de tudo”, reforça o secretário-executivo do BrC, José Eduardo Pereira.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas a partir desta quinta-feira (28), por intermédio das próprias secretarias de Educação. Cada município vai designar como deve ser feita a solicitação e organizar uma lista dos professores que vão participar das oficinas. Em seguida, as pastas deverão enviar as informações para o e-mail da Eape: [email protected]f.gov.br .

O objetivo do BrC é promover o desenvolvimento econômico e social da região, de forma integrada e por meio da cooperação entre as unidades federativas participantes, tornando-a mais competitiva.

Criado em 3 de julho de 2015, o BrC tem a missão de promover o desenvolvimento sustentável e integrado dos estados membros, formular políticas regionais e viabilizar projetos, parcerias e recursos.

*Com informações da Secretaria de Educação