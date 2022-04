Geração de negócios nos transportes de cargas é tema de encontro

O vice-governador Paco Britto, que participou do café da manhã, lembrou que o governo Ibaneis Rocha tem sido um parceiro do setor produtivo | Fotos: Jaqueline Husni / Agência Brasília

O segmento de transporte e de logística do Distrito Federal promoveu, na manhã desta quarta-feira (27), em Samambaia, o Café com Transporte e Logística – encontro criado para promover o relacionamento e aproximar empresários e profissionais de toda a cadeia para a geração de negócios.

Realizado pela Federação Interestadual das Empresas de Transportes de Cargas (Fenatac), o evento, que é promovido nas principais cidades do Centro-Oeste, contribui com as empresas da região de atuação da entidade para que elas tenham acesso a informações diferenciadas que irão contribuir com seus negócios e também incentivar o conhecimento de novas práticas comerciais, por meio de debates e palestras.

Ao longo do período mais crítico da pandemia de covid-19, o evento aconteceu de forma on-line. “Hoje, temos a possibilidade de conversar e estarmos juntos”, ressaltou o presidente da Fenatac, Paulo Rodrigues Lustosa.

O vice-governador Paco Britto, que participou do café da manhã, lembrou que o governo Ibaneis Rocha tem sido um parceiro do setor produtivo. “A pandemia trouxe muitas dificuldades, mas várias ações positivas foram apresentadas pelo governo, como o Avança-DF, com linhas de crédito especiais no BRB; a remissão de preço público; o diferimento de impostos; o Refis”, pontuou. “Agora, estamos retomando os níveis de atividade pré-pandemia”, completou Paco.

O evento ocorreu na sede do Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), na QR 420 em Samambaia Norte.