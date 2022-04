Criança Feliz Brasiliense lança ação de proteção da primeira infância

Amar, brincar e cuidar são as premissas da Campanha ABC para a Primeira Infância, do Programa Criança Feliz Brasiliense, que faz o acompanhamento de gestantes e crianças de até 6 anos. Lançada nesta quarta-feira (27), no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da Estrutural, a iniciativa promove ações voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares com foco no desenvolvimento da primeira infância.

O Cras da Estrutural foi o primeiro a receber a campanha | Fotos: Renato Raphael/Sedes

“Foi um momento de reflexão sobre a atenção e troca de informações com as responsáveis por essas crianças, que precisam estar bem para cuidar do filhos”, enfatiza a assistente social da Secretaria de Desenvolvimento Social Kariny Alves.

A Campanha faz parte de uma agenda internacional de cuidados e proteção da primeira infância como forma de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 2030, propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Para tornar os objetivos uma realidade, o Ministério da Cidadania elaborou materiais, como o livro ilustrado ABC para a Primeira Infância . A obra serve de apoio aos profissionais do Programa Criança Feliz para orientar pais e filhos sobre a primeira infância, desde a gestação até os seis anos.

O livro narra a história de um casal que embarca em uma aventura cheia de aprendizado e cuidados, a gravidez. A jornada descrita na obra ressalta a informação de cada ciclo: a descoberta da gravidez, os cuidados e o carinho com a barriga, orientações sobre a saúde e o leite materno, os preparativos para o nascimento, estimular a criança no seu desenvolvimento integral, alimentação saudável, além de outros fatores para se tornar uma criança saudável.

Vinte e cinco famílias presenciaram o lançamento no Cras Estrutural, onde participaram de uma palestra sobre empreendedorismo, ministrada pelo Instituto IECAP. “Além do lançamento da campanha, pensamos também no bem-estar dessas mães, com a presença da unidade móvel de atenção à mulher, e uma palestra de como empreender mesmo dentro de casa”, destaca Kariny Alves.

O Cras da Estrutural foi o primeiro a receber a Campanha, que se estenderá às demais unidades socioassistenciais do Distrito Federal nos próximos meses.

O evento ainda contou com a presença da secretária-adjunta de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, da secretária-executiva do Criança Feliz Brasiliense, Ana Caroliny Sousa, e da coordenadora técnica do programa, Catiane Gonçalves, bem como dos multiplicadores, supervisores e visitadores.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social