Implantados 170 metros de meios-fios na QNN 13 de Ceilândia

Equipes da Novacap atuam em serviços na Praça da Ciência | Fotos: GDF Presente

A região de Ceilândia passou por melhorias nos últimos dias. Além da instalação de novos meios-fios, foram substituídas grelhas que haviam sido furtadas das ruas. As ações do GDF Presente ocorreram na QNN 13 e na via N1 Sul da cidade.

Nas proximidades da Praça da Ciência, o serviço foi a implantação de 170 metros de bordas nos meios-fios. O material foi cedido pela administração local, enquanto a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) ficou responsável pela execução. As equipes começaram o trabalho nesta semana.

Na Via N1, houve manutenção das bocas de lobo e reposição de grelhas furtadas

Já na via N1 Sul de Ceilândia, foi feita a limpeza e a manutenção de duas bocas de lobo. No mesmo local, houve a reposição de 18 grelhas que haviam sido furtadas. “Eram grelhas de ferro, mas conseguimos grelhas de concreto e substituímos”, conta o gerente de Execução de Obras da administração da cidade, Wellington Carlos Santos. O trabalho contou com a participação dos reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape). Confira outras ações do GDF Presente:

O coordenador do Polo Oeste II do GDF Presente, responsável pela região, Elton Walcacer, lembra que os trabalhos servem para manter a região em ordem. “São ações importantes para manter a cidade limpa, contribuindo para a conservação da saúde e bem-estar da comunidade”, avalia.