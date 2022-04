Contra a dengue e pela segurança, operação recolhe carcaças em Planaltina

“As equipes conversam com os moradores e explicam a importância de não deixar esses materiais nas ruas, pois, além de incidir diretamente na sensação de segurança das pessoas que circulam na região, podem servir como criadouros do Aedes aegypti” Júlio Danilo, secretário de Segurança Pública

Planaltina recebeu nesta quarta-feira (27) a Operação DF Livre de Carcaças. Além de contribuir para a sensação de segurança da população, a ação visa eliminar criadouros do mosquitoAedes aegypti, que é transmissor de dengue, zika e chikungunya.

A operação não apenas retira veículos abandonados das ruas, como também faz um trabalho educativo com moradores e comerciantes locais. A previsão era remover 15 carcaças em Planaltina, mas, a partir de conversas e orientações dos agentes públicos, moradores acabaram retirando os veículos e colocando-os em locais adequados. Desta forma, 10 carros foram recolhidos das ruas da região

Com isso, desde o início da Operação DF Livre de Carcaças, em fevereiro de 2020, sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública, a ação itinerante já retirou 854 veículos abandonados no Distrito Federal.

As carcaças são levadas para o depósito do 3º Distrito Rodoviário do DER-DF, onde os agentes de Vigilância Ambiental aplicam soluções na água parada e fazem o controle vetorial | Fotos: Divulgação/SSP

“As equipes conversam com os moradores, explicam a importância de não deixar esses materiais nas ruas, pois, além de incidir diretamente na sensação de segurança das pessoas que circulam diariamente na região, podem, ainda, servir como criadouros doAedes aegypti. Este é um aspecto muito relevante, pois atuamos alinhados às medidas da Sala Distrital Permanente de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento das Doenças Transmitidas peloAedes aegypti, do GDF”, explica o secretário de Segurança Pública, delegado Júlio Danilo.

A retirada dos veículos abandonados é uma medida que contribui para o aumento da sensação de segurança e a redução de criadouros doAedes aegypti

Como em edições anteriores, a identificação dos veículos abandonados foi feita com o apoio dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs). A DF Legal também atuou para identificação dos pontos de maior necessidade de retirada dos materiais. “Esta é uma ação conjunta e, desde o início, o comprometimento dos órgãos participantes tem sido essencial para continuidade da ação”, aponta o responsável pela operação e coordenador dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) da SSP-DF, Marcelo Batista.

Para Mário Feliciano, inspetor fiscal da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas da DF Legal, a atuação conjunta dos órgãos do GDF foi importante para a identificação das carcaças. “Esta parceria junto à SSP-DF e à Administração Regional de Planaltina foi essencial para o melhor resultado da ação. Como conhecemos bastante a área, ficou mais fácil apontar os principais pontos de recolhimento”, conclui.

Ação conjunta

A DF Livre de Carcaças é realizada em parceria com as secretarias executivas das Cidades e de Políticas Públicas, DF Legal, Departamento de Trânsito (Detran-DF), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), Secretaria de Saúde (SES) e Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Os carros são levados para o depósito do 3º Distrito Rodoviário do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), onde os agentes de Vigilância Ambiental aplicam soluções na água parada e fazem o controle vetorial.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública