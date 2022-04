Endereços em cinco regiões terão corte temporário de energia nesta 5ª (28)

Nesta quinta-feira (28), Gama, Riacho Fundo II, Plano Piloto, Paranoá e Lago Norte receberão serviços na rede elétrica e, por isso, terão endereços afetados pelo desligamento programado de energia. A interrupção é necessária para evitar acidentes.

No Gama, a previsão é que o fornecimento seja interrompido das 7h30 às 12h, para substituição de condutor danificado. Com isso, ficam sem energia as seguintes localidades: Núcleo Rural das Lages, BR-060, km 23, Chácara 21 (Vale do Engenho), km 30, Chácara 20, Casa 44, Rua Oliveira, lotes 5, 8, 7, 10, 11, 14-A, 14-B, de 15 a 19, 20-A, 20-B, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 49, 59-A, Chácara Roriz, lotes 18, 24, casas 24, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38-A, 39, 40, 40-A, 41, 42, 43, 43-A, de 45 a 49, 49-B, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 58-A, 59, de 60 a 63, 63-A, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72-A, 72-B, 73, 73-A, 74, 75, 79 e Quadra 11, Lote 18, Avenida Brasília, Lote 41-A, Rua Marciel, Lote 54, Rua São José, Lotes 40, 52, 73-B e 77, Rua São Bento, lotes 3, 28 e 28-B, Rua Dr. Gotardo, Casa 3, Lote 5, Casa 9, lotes de 15 e 19, Rua Nossa Senhora Aparecida, Lote 4, Rua Rosa Lopes, Casa 2 e Lote 13, Rua São Judas Tadeu, Casa 10.

No Riacho Fundo II, onde será feita obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida, o desligamento será das 8h30 às 16h30, na QN 8 D, Conjunto 10.

Um recondutoramento e a substituição da rede de baixa tensão provocam o desligamento na Vila Telebrasília, ruas 1, 7, 9, 10, 13, 14, 18, de 22 a 26 e 30. A previsão é que a região fique sem energia das 8h30 às 16h.

No Paranoá, o desligamento será das 8h30 às 14h, afetando a Colônia Agrícola Cariru, fazendas Jatobá, Vargem Grande e Santo Antônio; as chácaras São Francisco, Pequena Princesa, São Sebastião, dos Papagaios, União e Bem Querer e o Núcleo Rural Paranoá, Chácara Tangará. Na região haverá poda de árvores.

Por fim, no Lago Norte, o desligamento será das 8h30 às 14h, na SHIN QI 16, Área Especial (Clube do Congresso), Lote A/B, conjuntos de 1 a 5 e 9 e na SHIN QL 16, conjuntos de 3 a 6. A interrupção no fornecimento de energia será para poda de árvores.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nesses casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo telefone 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.