Submissão de propostas para Chamada EU-LAC 2022 encerram nesta quinta-feira (28/04)

Iniciativa internacional apoiada pela Fapeam financiará até dois projetos com orçamento de até 20 mil euros

Encerra nesta quinta-feira (28/04) o prazo para submissão de propostas para a 4ª Chamada Conjunta em Ciência, Tecnologia e Inovação EU–LAC 2022. A iniciativa conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). Os projetos podem ser submetidos até às 11h (horário de Manaus) através do sitehttps://ptoutline.eu/app/eu-lac-2022.

A chamada internacional é fruto de uma parceria entre a Fapeam e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), junto ao Grupo de Interesse EU-LAC e a Comissão Europeia. Serão apoiados projetos colaborativos de longa duração nas áreas de pesquisa e inovação com temas como desafios globais, saúde, biodiversidade e energia.

Os pesquisadores podem submeter seus projetos como coordenador internacional, ao formar um consórcio internacional, devendo a proposta ser submetida em inglês na plataforma de submissão da Chamada. Também é possível participar como coordenador em âmbito local, submetendo o trabalho com um consórcio parceiro pelo linkhttps://europe-lac.b2match.io/page-2941.

Podem participar da chamada internacional pesquisadores de países da América Latina, Caribe e membros da União Europeia. No Amazonas, por meio da Fapeam, serão apoiados até dois projetos, com orçamento de até 20 mil euros cada. Os projetos aprovados serão financiados por até três anos.

As informações completas estão disponíveis na páginahttps://www.eucelac-platform.eu/joint-call/4th-eu-lac-joint-call-sti-2022.

Para esclarecimentos e outras informações, entre em contato com a Cooperação Internacional do Departamento de Análise de Projetos da Fapeam, por meio do endereço [email protected]

Confira a Chamada em:http://www.fapeam.am.gov.br/editais/4a-chamada-conjunta-em-ciencia-tecnologia-e-inovacao-eu-lac-2022-chamada-eu-lac-2022/