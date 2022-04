Agrishow: SP terá crédito para pequenos e médios agricultores e entrega veículos

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia autorizou nesta quarta-feira (27) a destinação de R$ 23 milhões para a linha de crédito Pró-Trator e Implementos Agro-SP, que beneficiará pequenos e médios produtores rurais na aquisição de tratores e implementos a juros zero.

Durante visita à Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, Rodrigo Garcia também entregou 6 tratores e 10 veículos, além de anunciar a inclusão de mais 19 municípios da região de Ribeirão Preto no programa Rotas Rurais com a entrega do mapeamento de endereços.

“A Agrishow depois de dois anos volta e nos dá esperança de um futuro promissor, sabemos que o Brasil que queremos é esse. Alegria de ver o agronegócio crescendo no Brasil, a eficiência e a tecnologia distribuindo renda e gerando riquezas também para São Paulo”, afirmou Rodrigo Garcia.

Em visita ao estande da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o governador anunciou a criação da linha de crédito Pró-Trator e implementos Agro-SP, por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP). O valor destinado será de R$ 23 milhões e beneficiará produtores rurais, tanto pessoa física como jurídica, com renda bruta agropecuária anual de até R$ 1 milhão. Os itens que poderão ser financiados são tratores de até 85cv e implementos nacionais com teto de R$ 300 mil.

Segurança no Campo

Também pelo Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), Rodrigo Garcia entregou seis tratores a produtores rurais da região, com valor total correspondente a R$ 1,5 milhão.

Pelo programa AgroSP+Seguro, foram entregues 10 pick-ups 4×4, diesel, turbo e cabine dupla, adaptadas com giroflex e tecnologias como GPS e rádio comunicador para os municípios de Araraquara, Batatais, Barrinha, Jardinópolis, Pontal (2), Pradópolis, Sertãozinho, Casa Branca e São José do Rio Pardo. Os veículos serão usados para o trabalho de ronda na zona rural.

A iniciativa visa garantir mais segurança no campo, em parceria com os municípios. Com viaturas específicas e identificadas para o trabalho de ronda na zona rural, o programa incentiva as prefeituras na ampliação das ações sociais para melhorar as condições de vida das pessoas na área rural.

Rotas Rurais

Pelo programa Rotas Rurais, Rodrigo Garcia entregou 19 mapas de geolocalização da zona rural dos municípios de Barrinha, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guatapará, Jardinópolis, Luiz Antônio, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Cruz da Esperança, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa de Viterbo, São Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho. Pioneira e inédita na América Latina, a ação é desenvolvida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento em parceria com o Google.