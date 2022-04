Campo sintético é entregue reformado a moradores de Samambaia

O campo de grama sintética da QN 421 foi devolvido aos moradores da Samambaia nesta quarta-feira (27). Construída há 12 anos, a estrutura necessitava de reparos, o que foi feito pelo projeto do Governo do Distrito Federal (GDF) de recuperar equipamentos públicos de esporte e lazer em todas as cidades.

O governador Ibaneis Rocha marcou presença na entrega do campo: “Onde você tem esporte, você afasta as drogas” | Fotos: Renato Alves/Agência Brasília

A entrega desse campo faz parte de um total de três espaços que estão sendo construídos com investimento do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte (Confae), no valor de R$ 709 mil. Além deste, o GDF reformou estruturas no Riacho Fundo II e em Planaltina, numa ação que contou com parceria das administrações regionais, responsáveis pela reforma de todo o entorno.

A Secretaria de Esporte e Lazer tem construído e reformado campos de grama sintética em todo o DF, chegando à marca de aproximadamente 70 estruturas novas ou recuperadas

“Entregamos esse campo, que ficou muito legal. Sabemos que quando agradamos aos filhos também agradamos aos pais. E onde você tem esporte. você afasta as drogas. É um trabalho muito importante que vem sendo feito pela Secretaria de Esporte e Lazer”, disse Ibaneis Rocha.

A Secretaria de Esporte e Lazer tem construído e reformado campos de grama sintética em todo o DF, chegando à marca de aproximadamente 70 estruturas novas ou recuperadas. Em paralelo, está construindo 20 quadras de areia em 14 cidades e na Penitenciária Feminina. Um projeto de expandir as opções para a prática esportiva.

“Estamos democratizando a prática esportiva em todo o DF. Contar com o apoio do Confae para entregar à população espaços esportivos adequados é de fundamental importância para alcançarmos a nossa missão, dada pelo governador Ibaneis, de elevarmos a qualidade de vida e proporcionar mais saúde a todos”, afirma a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

Um dos beneficiados com a reforma do campo da QN 421, em Samambaia, é o instrutor esportivo Manoel Messias. Ele faz parte do Plenitude Esporte Clube, projeto que atende 105 alunos, com idade a partir de 7 anos.

“Temos nove anos de trabalho. Esse campo tem 12 anos que foi entregue e nunca tinha sido reformado. Assistimos muitas famílias aqui com nosso projeto e essa entrega é maravilhosa para a comunidade, que vai poder usufruir dessa estrutura com melhores condições”, afirma Manoel Messias.