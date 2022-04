Bombeiros treinam servidores do HRL para uso de extintores de incêndio

O Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (NSHMT) da Região Leste promove nesta semana ações de conscientização e prevenção de acidentes de trabalho, em referência ao Abril Verde. Na tarde de terça-feira (26), militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) comandaram treinamento de uso de extintores de incêndio para servidores e colaboradores do Hospital da Região Leste (HRL), no Paranoá.

Funcionários tiveram a oportunidade de testar diferentes tipos de equipamentos | Foto: Tony Winston/Agência Saúde

“A gente entende que o treinamento é extremamente importante para o caso de ocorrer situação de incêndio ou emergência. Todo o trabalho do nosso núcleo é voltado para prevenção” Paula Campos, chefe do NSHMT da Região Leste

O sargento L. Trindade e o cabo Fábio Muniz, do CBMDF, ensinaram como manusear extintores, mostrando os diferentes tipos e explicando a diferença entre os equipamentos. “Quando houver um princípio de incêndio, o servidor capacitado para usar um extintor conseguirá conter o fogo e evitar mais danos ao ambiente e riscos às pessoas”, explicou o sargento Trindade.

Trindade explicou ainda que os extintores têm alcance de cerca de 5 metros e duração de pouco mais de 1 minuto. Por isso, são mais eficazes em princípios de incêndio, e não nas situações em que as chamas já se propagaram em larga escala. Nesse caso, o ideal é que, enquanto um servidor capacitado usa o extintor, outra pessoa acione o Corpo de Bombeiros.

Para a chefe do NSHMT da Região Leste, Paula Campos, é indispensável que os colaboradores tenham conhecimento sobre segurança no trabalho. “Neste mês, sempre costumamos chamar atenção para o tema”, disse. “A gente entende que o treinamento é extremamente importante para o caso de ocorrer situação de incêndio ou emergência. Todo o trabalho do nosso núcleo é voltado para prevenção”.

Programação

O HRL ainda vai receber outras três ações ao longo desta semana no âmbito do Abril Verde. Nesta quarta-feira (27), haverá exposição e orientação sobre equipamentos de proteção individual (EPIs). Já na quinta (28) e na sexta (29), ocorrerão palestras sobre segurança no trabalho com radiação ionizante e gestão de riscos, prevenção e fluxo de acidente com material biológico, respectivamente.

*Com informações da Secretaria de Saúde