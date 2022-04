Evento da SDE promove oficinas educativas sobre o Dia Mundial da Propriedade Intelectual com alunos da rede pública

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) definiu que neste ano o tema do Dia Mundial da Propriedade Intelectual é o jovem e a inovação. Em alusão à data, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) de Santa Catarina, por meio do Conselho Estadual de Combate à Pirataria (Cecop) e da Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc) reuniu cerca de 40 alunos da 4° e 5° série da Escola Vítor Miguel de Souza, em Florianópolis, para realizar oficinas educativas.

O auditório do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) foi o palco para essa iniciativa pioneira de trazer a questão da importância da Propriedade Intelectual aos adolescentes. O evento, que ocorreu nesta terça-feira, 26, também foi exibido noYouTube. Além das oficinas, houve o lançamento de um site e de gibis relacionados ao tema.

“Foi contagiante ver as crianças curiosas com o tema propriedade intelectual. E esse é o nosso objetivo, ou seja, possibilitar aos jovens descobrir de quais formas os direitos de propriedade intelectual possam ajudá-los em seus objetivos, gerar renda, transformar ideias em realidade, criar empregos e impactar de forma positiva o mundo ao seu redor”, destaca o presidente do Cecop, Jair Antonio Schimidt.

Para a secretária executiva substituta do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP), Silvana Maria Amaral Silveira, é preciso mostrar para os jovens o quão danoso é o comércio irregular, ou seja, os riscos que podem ser causados, tanto para a saúde como para a economia do país. “Esse tipo de trabalho é muito importante, pois é necessário conscientizar o jovem como consumidor para ficar atento às irregularidades que o comércio pode trazer. Se começarmos a trabalhar na criança e adolescente, vamos ter consumidores mais informados e vamos combater a ilegalidade que permeia o nosso mercado hoje em dia”.

O Prof. Dr. Eduardo Jara, coordenador do Programa de Extensão Esag Kids, conversou com os pequenos.”Abordamos a propriedade intelectual de maneira lúdica, queremos conversar de temas importantes de uma maneira divertida. No evento, nós contamos histórias de inovação e pedimos para criar uma série de planos e invenções que podem virar propriedade intelectual. Além disso, também fizemos um tour pela universidade para apresentar o ambiente acadêmico para as crianças”, destaca.

Lançamento de site em parceria com a OMPI

Na ocasião, foi lançado osite “Respeito à PI: Direitos Autorais” com apoio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual) (OMPI), uma agência das Nações Unidas (ONU). O site é voltado para dar suporte aos professores na condução de temas relacionados à propriedade intelectual, totalmente traduzido para o português, com a cooperação do Escritório da OMPI no Brasil.

Gibis sobre propriedade intelectual

Além disso, o Cecop também lançou um gibi temático para ensinar a propriedade intelectual para as crianças com a presença do mascote do Conselho Estadual de Combate à Pirataria , o Capitão Originaldo. Um dos gibis foi desenvolvido pelo Cecop por meio de um concurso de histórias em quadrinhos que selecionou enredos criados por estudantes. Na categoria ensino fundamental, o autor é Matheus Cordeiro Koudela, do ensino médio, Daniel Cauã Hinckel e Luiz Felipe dos Santos e do ensino médio, Glicélia Constante.

O evento “PI e Juventude: Inovar por um futuro melhor” contou com apoio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, da Comissão de Direito da Inovação, Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina (OAB/SC), da Prefeitura de Florianópolis, da Udesc e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc).

Também participaram do evento o secretário de Florianópolis de Educação, Maurício Maurício Fernandes Pereira, a representante do Observatório Social do Brasil, Daniela Zimmermann Schmitt e a coordenadora de Projetos e Inovação da UDESC, Carla Regina Roczanski.

Texto: Pablo Mingoti