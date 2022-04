Time de futebol feminino da PMDF doa sangue ao Hemocentro

“Ficamos surpreendidos com a quantidade de instituições militares que, generosa e voluntariamente, nos procuraram para marcar doações em grupo. Sem dúvida, as forças de segurança do DF foram essenciais no abastecimento de nossos estoques e responsáveis pela recuperação de dezenas de pacientes” Ana Gabriela Fernandes, da Fundação Hemocentro de Brasília

O time de futebol feminino da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) promove, nesta sexta-feira (29), às 8h30, a campanha de doação de sangue Jogadora Sangue Bom. Ao todo, 15 atletas irão ao Hemocentro de Brasília para realizar a ação.

O objetivo é incentivar a população a doar para contribuir com os estoques do banco de sangue na capital. A PMDF é parceira do Hemocentro e, com frequência, incentiva os militares a participarem de campanhas da instituição.

“Esta é a primeira vez que nosso time realiza uma campanha como esta. Estamos treinando bastante e participando de diversas campanhas para dar visibilidade ao futebol feminino. Em julho deste ano, vamos participar de um campeonato mundial, o World Police and Fire Games, de que participam bombeiros e policiais de todo o mundo, na Holanda. Dessa forma, aproveitamos este momento para realizar também uma boa ação, já que soubemos que os estoques de sangue estavam baixos”, explica a coordenadora do time, tenente Hellen Sene.

O objetivo da ação é incentivar a população a doar sangue para contribuir com os estoques do banco do Hemocentro de Brasília | Fotos: SSP/DF

Forças de segurança

Do início de 2021 até agora, as forças de segurança do Distrito Federal promoveram 19 campanhas de doação de sangue junto ao Hemocentro de Brasília que resultaram em 276 voluntários.

Para a chefe da Subseção de Captação de Doadores da Fundação Hemocentro de Brasília, Ana Gabriela Fernandes, a ação é essencial para o abastecimento dos bancos de sangue. “Desde o momento em que a pandemia se instaurou, ficamos surpreendidos com a quantidade de instituições militares que, generosa e voluntariamente, nos procuraram para marcar doações em grupo. Sem dúvida, as forças de segurança do DF foram essenciais no abastecimento de nossos estoques e responsáveis pela recuperação de dezenas de pacientes. Nós do Hemocentro agradecemos por essa parceria tão bem-sucedida e estaremos sempre à disposição para novas ações.”

Time

O time de futebol feminino da PMDF foi criado em 2015. Policiais apaixonadas pelo esporte se juntaram e iniciaram as tratativas, em busca de um técnico e outros atletas para composição do grupo. Um dos objetivos do time é participar do World Police and Fire Games, promovido a cada dois anos em um país diferente, e de campeonatos no Distrito Federal.

Os treinos ocorrem no 7º Batalhão da PMDF

Os treinos ocorrem no 7º Batalhão, da PMDF, localizado no Sudoeste, nas proximidades do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), às terças e quintas, das 19h30 às 21h30.

As policiais que tenham aptidão para esse esporte podem comparecer ao treino para avaliação do técnico. Os treinos e a rotina das jogadoras estão disponíveis para visualização no Instagram da PMDF .

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública