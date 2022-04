Melhores do vôlei nacional jogam em Brasília a partir desta quarta (27)

Brasília virou a capital do vôlei nesta semana. Sede das finais da Superliga feminina, a cidade recebe também a quarta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2022, a partir desta quarta-feira (27), e a primeira etapa do Circuito Brasileiro Sub-19, ambas na arena montada no Parque da Cidade. E ainda vem mais vôlei por aí nos próximos meses, com as etapas brasileiras da Liga das Nações e amistosos da seleção.

Vencedor da primeira partida da final da Superliga feminina, o Itambé/Minas volta à quadra do Nilson Nelson nesta sexta (29) | Foto: Nadine Oliver/Inovafoto/CBV

“Capital de todos os brasileiros, Brasília trabalha para ser também a capital do esporte no país. Neste caminho, para atrair mais competições em meio à concorrência de grandes centros, o Distrito Federal tem feito a sua parte ao sediar dezenas de eventos nacionais e internacionais e cuidar de seus equipamentos públicos e privados”, afirma a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

“Brasília tem uma importância fundamental para o vôlei, uma grande identificação com o esporte. Esta semana, teremos na cidade as mais importantes competições nacionais, de quadra e de praia, com estrutura para permitir uma grande experiência para torcedores, atletas e parceiros” Marcelo Hargreaves, diretor da Superliga e de Novos Negócios da CBV

A festa do vôlei em Brasília começou na sexta-feira (22), com vitória do Itambé/Minas (MG) sobre o Dentil/Praia Clube (MG) por 3 sets a 1, na Arena BRB Nilson Nelson. E novamente o ginásio será palco do segundo jogo da melhor de três, que pode definir o campeão da Superliga feminina, nesta sexta (29), às 21h. Em quadra, estarão medalhistas olímpicas como Carol e Walewska, do Dentil/Praia Clube; e Thaísa, Macris e Carol Gattaz, do Itambé/Minas (MG).

“Brasília tem uma importância fundamental para o vôlei, uma grande identificação com o esporte. Esta semana, teremos na cidade as mais importantes competições nacionais, de quadra e de praia, com estrutura para permitir uma grande experiência para torcedores, atletas e parceiros. E também uma etapa do sub-19 de vôlei de praia, com jovens talentos do esporte nacional. Brasília sempre recebe o vôlei muito bem. Na semana passada, já tivemos uma experiência fantástica no primeiro jogo da final da Superliga feminina”, explica Marcelo Hargreaves, diretor da Superliga e de Novos Negócios da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Medalhistas olímpicos também marcam presença na quarta etapa do Circuito Brasileiro, que começa nesta quarta (27), às 7h30, com oqualifyingdo torneio aberto. Bruno Schmidt, campeão olímpico nos Jogos Rio-2016, e Bárbara Seixas, prata no mesmo evento, são dois dos mais de 100 atletas inscritos na competição.

“Brasília é uma praça muito tradicional do vôlei de praia fora da praia. É uma cidade que tem uma relação muito boa com o vôlei e é muito bom poder trazer uma etapa do Circuito Brasileiro com todas as novidades que foram implementadas este ano”, destacou Guilherme Marques, gerente de vôlei de praia da CBV.

No novo formato, o Circuito Brasileiro é dividido em duas competições por etapa. O aberto reúne as duplas entre o 8º e o 13º lugar no ranking, além de dois convidados e até oito parcerias classificadas peloqualifying. Já o Top 8 será disputado pelas sete duplas mais bem ranqueadas, além de um convidado especial: o campeão do aberto anterior, que ganha owild cardcomo bônus pela performance – na etapa de Brasília, as duplas Pedro Solberg/Arthur Lanci e Taiana/Hegê ficaram com as vagas pelas medalhas de ouro conquistadas em Itapema (SC). Já os vencedores de cada etapa top 8 recebem da CBV o custeio de passagem, hospedagem, transporte e alimentação para uma etapa do Circuito Mundial. A entrada na arena montada no Parque da Cidade é gratuita.

Além de atletas consagrados, Brasília recebe novas promessas do vôlei nacional. Neste domingo (1º/5), também na arena do Parque da Cidade, começa a primeira etapa do Circuito Brasileiro Sub-19.

Com a missão de democratizar o esporte no DF, a Secretaria de Esporte e Lazer apoia os eventos com cerca de R$ 1,5 milhão para o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e aproximadamente R$ 750 mil na Superliga Feminina de Vôlei.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer