Governo participa de Seminário sobre Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para Amazônia, na Suframa

Evento é oportunidade para o Amazonas conhecer melhor todas as ações que estão em desenvolvimento na região

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), participou na segunda e terça-feira (25 e 26/04) do Seminário Suframa Conecta que tem o objetivo de divulgar os efeitos benéficos dos investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) como vetores de desenvolvimento na região.

O evento ocorreu em formato híbrido – presencial, no auditório da autarquia, e virtual, pela plataforma Youtube.

“O evento foi muito importante porque oportuniza divulgar e conhecer melhor todas as ações de PD&I que estão em desenvolvimento nos Estados, e que podem nos auxiliar como vetores para a nossa economia”, declarou o representante da Sedecti, Luiz Herval.

Programação

A programação nos dois dias do seminário contou com 14 palestras e teve a participação de dirigentes da Suframa e das secretarias estaduais ligadas à Ciência e Tecnologia do Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima, com o objetivo de abordar ações em benefício da inovação nos estados da área de abrangência do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM).

A primeira palestra do dia 25 foi do pesquisador da Coordenação Geral de Disseminação para Inovação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), Rodrigo Danielli, com o tema “A importância das patentes para impulsionar a inovação na Amazônia”. A segunda palestra foi “Desmistificando o acesso aos investimentos em P&D&I” proferida pelo coordenador de Articulação Tecnológica da Suframa, Ygor Aroucha.

No dia 26, o destaque ficou por conta dos programas prioritários no âmbito do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (Capda). A primeira palestrante foi a diretora de Novos Negócios do Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS), Vânia Vial, com o tema “Inovação e a Jornada de Transformação Digital sob o prisma do Programa Prioritário Indústria 4.0 – PPI4.0”.

O evento contou também com a participação da Softex Amazônia, Renato Vernaschi Lima, que falou sobre as “Ações em prol da Inovação sob o prisma do Programa Prioritário Empreendedorismo Inovador- PPEI”. Já a palestra “Ações em prol da Inovação sob o prisma do Programa Prioritário Bioeconomia- PPBio” foi proferida pelo diretor de Inovação em Bioeconomia do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (Idesam), Carlos Koury.

Na tarde desta terça-feira, foi realizada a palestra “A política institucional de inovação como direcionamento estratégico de PD&I”, ministrada pela técnica da Suframa, Roberta Costa. A programação contou com um debate entre representantes de instituições de Ciência e Tecnologia sobre “Cases de interiorização PD&I nos Estados Acre, Roraima, Rondônia e Amazonas”.

Na parte final da programação, o economista da Suframa, Camilo Yunes, falou sobre “O potencial da bioeconomia na Amazônia”. A última palestra do evento foi “A Importância da PD&I para o desenvolvimento de Sistema Local de Inovação” e foi ministrada pelo consultor e especialista na temática, Giancarlo Stefanuto.