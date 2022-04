GDF oferece capacitação para jovens que desejam empreender

“O Empreendedor do Futuro é uma alternativa real e transformadora que podemos dar aos jovens do DF. O processo pelo qual cada aluno participante passará tem o poder de dar resultados não só na vida dele, mas para toda a comunidade na qual ele está inserido e isso é fantástico” Luana Machado, secretária de Juventude

Permitir que jovens estudantes de escolas públicas assumam o protagonismo de suas vidas – para realizar seus sonhos e contribuir para o atendimento às necessidades de outras pessoas e sua comunidade – é um dos objetivos do projeto Empreendedor do Futuro, que apresentará aos alunos das escolas contempladas o empreendedorismo na teoria e na prática.

Resultado da parceria entre a Secretaria de Juventude (Sejuv) e o Sebrae-DF, a iniciativa atenderá mil alunos na faixa etária de 15 a 29 anos matriculados nas dez escolas públicas agraciadas pelo programa.

Projeto com intuito de estimular a experiência prática de elaboração de projetos e planos de negócios foi lançado nesta terça (26) com a presença de Zico | Fotos: Sejuv

Com o intuito de estimular a experiência prática de elaboração de projetos e planos de negócios, os alunos participarão de palestras, reuniões, gincanas, criação de vídeos e peças de comunicação visual. O objetivo é oportunizar o aprendizado sobre valores básicos e comportamentos associados a uma atitude empreendedora.

O projeto foi lançado nesta terça-feira (26), no Centro de Ensino Médio 1 do Guará, uma das escolas que receberá o projeto. Com mais de 700 alunos, o evento, que contou com uma programação repleta de atividades, ficou marcado pela presença do ex-jogador de futebol Zico.

Na ocasião, os estudantes puderam fazer perguntas e interagir com o ícone do futebol que, por sua vez, falou sobre a importância de não desistir daquilo que se acredita e empreender naquilo em que você gosta e faz com qualidade. “Fui jogador por anos e hoje ensino crianças a jogarem futebol por meio da minha escola de formação”, ressaltou.

Para o superintendente do Sebrae-DF, Valdir Oliveira, “lançar esse projeto é muito importante, porque temos trabalhado intensamente para levar o empreendedorismo para os nossos jovens. E, quando falamos de empreender, é fomentar oportunidade de dias melhores. Temos nos preparado muito nos últimos três anos e agora vamos fazer um grande movimento de incentivo ao empreendedorismo juntamente com a Sejuv”.

O vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), deputado Rodrigo Delmasso, contou sobre o surgimento do programa: “Esse projeto foi apresentado há um tempo pelo Sebrae e, à época, eu assumi o compromisso de viabilizar recursos por meio de emenda parlamentar. Em parceria com a Secretaria de Juventude, que desenvolveu muito bem toda a parte burocrática, o projeto tomou forma. E o desafio não parou por aqui: agora o objetivo é institucionalizar essa iniciativa para que se torne uma política pública”.

Por sua vez, a secretária de Juventude, Luana Machado, destacou a relevância do projeto. “O Empreendedor do Futuro é uma alternativa real e transformadora que podemos dar aos jovens do DF. O processo pelo qual cada aluno participante passará tem o poder de dar resultados não só na vida dele, mas para toda a comunidade na qual ele está inserido e isso é fantástico”.

O evento contou, ainda, com a presença de outras autoridades do Sebrae-DF e da administradora do Guará, Luciane Quintana.

Juventude empreendedora

Ana Júlia Galdino, de 15 anos, aluna do CEM 1 do Guará, tem o sonho de ser dona de uma loja de roupas e acessórios geek. E durante um bate-papo dentro da programação do evento, ela contou sobre as suas expectativas em participar do programa.

“Me sinto privilegiada em estar aqui vendo de perto o Zico, que é uma referência de sucesso, e poder fazer parte dos alunos que participarão desse projeto. Estamos muito animados com toda a programação que vai acontecer. Quero aprender tudo o que o Sebrae tem para ensinar para aplicar na minha loja e na startup que quero investir futuramente”, disse.

Davi Guilherme Duran, estudante do CEM 1 do Guará

Vascaíno de coração, Davi Guilherme Duran, 16 anos, também aluno da escola, brincou dizendo que estava vestido com a camisa do Flamengo em homenagem ao jogador de futebol e para entrar no clima do lançamento do projeto. Contou, também, sobre a sua empolgação em fazer parte das atividades que o Empreendedor do Futuro vai disponibilizar.

“Essa é uma oportunidade muito boa para todos que vão participar. Hoje já aprendemos que ser empreendedor é ser uma pessoa que tem iniciativa, que decide começar, e isso já abriu meus olhos. Gosto muito de gastronomia e quero aprender mais coisas que possam me ajudar lá na frente para quem sabe abrir meu negócio”, concluiu.

*Com informações da Secretaria de Juventude