Mão na Massa vai garantir mais eficiência na recuperação de vias do DF

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) lança nesta quinta-feira (28) o programa Mão na Massa, por meio do qual profissionais da Divisão de Manutenção e Conservação de Vias (Dimav) vai dar treinamento às equipes das administrações regionais sobre a forma correta de realizar serviços de conserto nas vias do Distrito Federal. Formado por três equipes, o programa contará com a orientação de 30 profissionais da Dimav.

“Esses treinamentos vão otimizar a qualidade dos trabalhos de consertos de vias, garantindo mais segurança e qualidade de vida à população do Distrito Federal”, afirma o presidente da Novacap, Fernando Leite. “A capacitação nos leva ao aprimoramento da mão de obra e agrega mais qualidade nas entregas”, acrescenta a chefe da Dimav, Walquiria Marra Rodrigues.

Os treinamentos serão executados em todas as regiões administrativas, e os locais a serem definidos em discussão conjunta com as administrações regionais, priorizando o critério de urgência de cada cidade.

Serviço

?Lançamento do programa Mão na Massa

?Data: quinta-feira (28)

?Horário: 8h30

?Local: estacionamento da Dimav.