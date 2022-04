Poupatempo alerta: últimos dias para pedir 1º título e regularizar situação eleitoral

Os cidadãos podem contar com os serviços do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no Poupatempo para regularizar a situação eleitoral. Até a próxima quarta-feira, 4 de maio, é possível solicitar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral e regularizar a situação para votar na próxima eleição, previstas para o dia 2 de outubro.

Atualmente são 13 unidades no Estado, na capital, Região Metropolitana e interior que oferecem serviços do TRE: Itaquera, Lapa, Santo Amaro, Sé, Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo e Franca.

Para comparecer aos locais indicados é necessário realizar agendamento de data e hora no portal (www.poupatempo.sp.gov.br). Entre os serviços disponíveis estão a transferência de domicílio eleitoral, regularização do título, cancelamento e solicitação do primeiro documento. Os jovens que completarem 16 anos até a data marcada para a eleição, em 2 de outubro, também já podem tirar o título.

Nos canais digitais do Poupatempo, portal, app Poupatempo Digital e totens de autoatendimento, é possível ainda realizar consultas de local de votação e da situação eleitoral e emitir certidão de quitação eleitoral e certidão de crime eleitoral.

Nos primeiros três meses deste ano, o Poupatempo já contabilizou cerca de 650 mil atendimentos do TRE. Desses, quase 580 mil foram pelos canais digitais do programa.

É importante lembrar que o voto é obrigatório para todos os brasileiros que têm entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, analfabetos e idosos com mais de 70 anos.

Sobre o Poupatempo

Administrado pela Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado – o Programa Poupatempo tem 24 anos de existência e já realizou cerca de 690 milhões de atendimentos à população em suas 134 unidades.

Com o início da pandemia, em março de 2020, o programa acelerou o processo de digitalização dos serviços, para melhor atender a população. A meta é chegar a mais de 240 opções eletrônicas em 2022.