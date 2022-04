Serviços deixam endereços de seis regiões sem energia nesta quarta (27)

Endereços em seis regiões do DF ficarão, temporariamente, sem energia nesta quarta-feira (27). O desligamento é necessário para que sejam feitos serviços na rede elétrica, como substituição de cabos, postes, transformadores e para poda de árvores. Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Em Taguatinga, os trabalhos foram divididos em três horários diferentes. Das 7h30 às 12h, o desligamento será para substituição de rede de baixa tensão, deixando sem energia as QNDs 9 e 10.

Das 8h30 às 13h, a interrupção no fornecimento será nas quadras C6 (lote 3) e C8 (lotes 1 ao 12, 15, 17, 12/28 e 1/2), no Capão da Erva (DF-330, Chácara 5 e DF-250, Km 8, Chácara Rancho Alegra), nos condomínios Boa Esperança (Chácara Moinho das Pedras) e Mansões e Lagos (Quadra 4, Conjunto D) e na DF-250 (Km 1,8 – chácara Santa Clara; Km 2, Conjunto F, Condomínio Entrelago; Km 8, Chácara Castelo, Lote 11, chácaras Pôr do Sol e Dalet).

Ainda em Taguatinga, das 12h30 às 17h, a substituição de cabos interrompe o fornecimento de energia elétrica na C 8, lotes 12/28 e 32; C12 , lotes 1/7; CSB 1, lotes 1/2; QSA 1, lotes 1 a 9 e CNDs 1, 5 (Lote 8) e 6.

Substituição de rede

A Asa Norte é outra região a ter endereços com interrupção temporária de fornecimento de energia. Para substituição de rede de média tensão, o serviço será interrompido na CLN 114 (blocos A a D) e na SQN 114 (blocos A a D, F, G e J), das 8h às 13h30.

O mesmo serviço será realizado no Riacho Fundo II, das 8h30 às 16h, horário em que ficarão sem energia as QNs 8 E (conjuntos 1 a 7), 8 F (conjuntos 1 a 7) e 10 (Conjunto 4).

Planaltina terá podas de árvores das 8h30 às 14h30

Em Vicente Pires, a substituição é na rede de baixa tensão. Com isso, a energia será desligada, das 8h30 às 13h, na Rua 4 C, Chácara 5; Rua 5, chácaras 100, 100-A, 100-B, 101 e 118; na Rua 10, Chácara 118, no Setor Habitacional, Chácara 15/1, Conjunto 6.

Planaltina, por sua vez, passará por podas de árvores, o que causará a interrupção de energia das 8h30 às 14h, no Núcleo Rural Quebrada dos Guimarães, Chácara 13 de Agosto, Capão da Onça, chácaras 23 e Buriti. Também passa por desligamento a BR-251: Km 14/15, Posto Pedrão, Km 14, Bonasa e Área Especial Café Sem Troco.

Em Samambaia, o desligamento ocorre para obra de substituição de rede convencional por rede compacta protegida, afetando a ADE Samambaia, conjuntos 1 a 4; QN 202, Conjunto 1; as QRs 514 (conjuntos 16 a 18) e 516 (conjuntos 16 a 18) e a QS 516, conjuntos 1 e 13-A/13-B.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nesses casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.