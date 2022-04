ExpoCavalhadas abre Circuito Cavalhadas 2022

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), convida a população para a ExpoCavalhadas, evento gratuito e aberto à comunidade que será realizado nesta quarta-feira (27), em Goiânia. A exposição marca a abertura oficial do Circuito das Cavalhadas 2022, que está de volta depois de uma pausa de dois anos em razão da pandemia. Este ano o roteiro contempla 12 municípios goianos com investimento de R$ 1,8 milhão. Para 2023, outras três cidades devem entrar no calendário cultural dos festejos.

Participantes de várias cidades estarão na Praça Cívica para apresentar os objetos e indumentárias dos personagens mouros e cristãos. Na ocasião, será divulgado o calendário completo da festa e os nomes dos três municípios que entrarão no Circuito das Cavalhadas em 2023. Também está confirmada a presença de grupos de Folias do Divino e a entrega de bandeiras e coroas ao governador Ronaldo Caiado.

Haverá ainda apresentações da Orquestra de Violeiros de Goiás; Congada de Moçambique de Catalão; Congo de Goiás; Banda 13 de Maio, de Corumbá; Banda Santa Cecília, de Jaraguá; e Banda Phoenix, de Pirenópolis. Outro destaque será a realização de uma cavalgada com os participantes das Cavalhadas. O passeio terá início às 11h, e deve percorrer centro da capital até a Praça Cívica.

À tarde, haverá apresentação das Pastorinhas de Pirenópolis e da Banda de Hidrollina; representação dos Mascarados de Jaraguá, Pirenópolis e Palmeiras; além de Cavalhadinhas (mirim) de Jaraguá e Pirenópolis. Na sequência, Congada de Niquelândia; Catira, de Silvânia; Banda do Divino de Goiás e desfile das bandeiras e Coroas; Rapto da Rainha, de Posse; e Canto da Bandeira do Divino por Lilian Tomazelli e violeiro. O violeiro Almir Pessoa e o berranteiro Zé Capeta encerram o dia.

Interiorização

Dentro do programa de Interiorização da Cultura, desenvolvido pela Secult Goiás, o Governo de Goiás vai repassar R$ 1,8 milhão para os municípios realizarem as Cavalhadas. No ano passado, o aporte foi de R$ 1,3 milhão. O apoio financeiro é destinado a Santa Cruz de Goiás, São Francisco, Pirenópolis, Jaraguá, Palmeiras de Goiás, Crixás, Santa Terezinha, Hidrolina, Pilar de Goiás, Corumbá de Goiás, Posse. A cidade de Goiás, que retorna ao calendário após mais de 70 anos sem celebrações, e é a principal novidade da temporada.

Para o secretário de Cultura de Goiás, César Moura, é fundamental manter esse legado cultural de Goiás. “Estamos ajudando os municípios a manterem e ampliarem essa festa tradicional que movimenta não só nossa cultura, mas o turismo e a economia da região onde ela é realizada”, disse o titular da Cultura.

Inspiração secular

As Cavalhadas são celebrações inspiradas nas heranças culturais de Portugal e da Espanha na Idade Média. Elas começaram a ser representadas no Brasil no século XVI. Em Goiás, o primeiro registro é de 1751, na cidade de Santa Luzia (hoje Luziânia). A festa une religiosidade e fé, cultura, turismo, economia e valorização do patrimônio imaterial do Estado, mobilizando os moradores locais e visitantes.

O cenário das Cavalhadas consiste em uma representação das batalhas entre cristãos e mouros que ocorreram durante a ocupação moura na Península Ibérica (século IX a século XV). São dois exércitos com 12 cavaleiros cada que, durante três dias se apresentam, encenando a luta, ricamente ornada e com belíssimas coreografias. Junto a esta manifestação, encontra-se a presença dos Mascarados, personagens que saem às ruas, a cavalo ou a pé, fazendo algazarras.

Serviço

Assunto: ExpoCavalhadas

Quando: Quarta-feira (27/04), a partir das 8h

Onde: Praça Cívica, St. Central, Goiânia (GO)

Programação completa:

8h – Folias do Divino

9h – Orquestra dos Violeiros

9h30 – Congada Moçambique de Catalão

10h – Congo – Goiás

10h30 – Banda 13 de Maio de Corumbá

11h – Banda Santa Cecília de Jaraguá

11h30 – Banda Phoenix Pirenopólis

13h30 – Banda de Hidrolina

14h – Mascarados – Jaraguá, Pirenopólis e Palmeiras

14h30 – Cavalhadinhas – Jaraguá e Pirenopólis

15h – Congadas de Niquelândia

15h30 – Catira – Silvânia e violeiros

16h – Rapto da Rainha – Posse

16h30 – Banda do Divino de Goiás e desfile das bandeiras e Coroas

17h – Pastorinhas de Pirenopólis

17h30 – Canto da Bandeira do Divino com Lilian Tomazelli e Violeiro

18h – Show Almir Pessoa + Violeiros + Berranteiro Zé Capeta.

Foto: Secult Goiás