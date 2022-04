GDF Presente passa a produzir tampas de boca de lobo

Um novo serviço foi incorporado ao trabalho do programa GDF Presente. Além das ações de zeladoria nas ruas, agora a equipe confecciona tampas de boca de lobo. O objetivo é dar agilidade ao processo de substituição dos bueiros nas regiões administrativas.

A fabricação das tampas pela equipe do GDF Presente dá agilidade ao processo de substituição dos bueiros nas regiões administrativas | Fotos: Divulgação/GDF Presente

O trabalho começou há cerca de duas semanas e é feito nas administrações regionais. Até o momento, a fabricação ocorre em duas regiões administrativas: Gama e Santa Maria, áreas que integram o Polo Sul II. “Tive uma conversa com o secretário de Governo, José Humberto Pires, e ele aceitou a ideia. Começamos nessas duas RAs, mas a intenção é levar para outros polos e regiões”, explica o coordenador do Polo Sul II do programa, Rodrigo Caverna.

Confeccionadas com areia lavada, brita, ferro e cimento, as tampas são montadas em uma fôrma padronizada, em uma estrutura colocada nas administrações das cidades. “É muito bom porque agiliza o trabalho. Se uma tampa está quebrada, já podemos trocar de forma rápida”, completa. Além disso, quando possível, a equipe do GDF Presente faz o reaproveitamento do ferro das tampas antigas para a fabricação das novas.

As tampas são confeccionadas em uma fôrma padrão, em uma estrutura colocada nas administrações regionais

Os itens já estão nas ruas. Em Santa Maria, as tampas foram utilizadas na QR 301 e no Condomínio Porto Rico. “Iniciamos há duas semanas a fabricação de tampas e, até o momento, já foram feitas 15 estruturas de concreto, que já estão sendo instaladas na cidade. Esse equipamento tem como função evitar qualquer acidente com pedestres e motoristas, mas principalmente impedir alagamentos na cidade”, afirma a administradora de Santa Maria, Marileide Romão. “Consideramos a manutenção e a troca dessas bocas de lobo necessárias por toda Santa Maria”. Confira outras ações do GDF Presente:

No Gama, o serviço também está funcionando. Quem também tem gostado do trabalho é a administradora do Gama, Joseane Feitosa. “É bem mais rápido e efetivo. Você fabrica rápido e já resolve o problema, pensando justamente na nossa população”, diz.