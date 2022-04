Governo de SP inaugura primeiro Poupatempo Digital na capital paulista

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia inaugurou nesta terça-feira (26) mais um posto do Poupatempo na cidade de São Paulo. Com formato inovador, esse será o primeiro Poupatempo a oferecer serviços de forma digital e, portanto, sem a necessidade de agendamento prévio para sua utilização.

“Quando assumimos, tínhamos 70 Poupatempos no Estado. Nós vamos, no começo de maio, inaugurar o posto 140. Em três anos, mais que dobramos o número de postos. Nós também saímos de cinco serviços no celular para 200. Cada vez mais os serviços digitais na palma da mão com eficiência, rapidez e transparência, que é o mais importante no serviço público”, disse Rodrigo.

O sétimo Poupatempo na capital paulista foi anunciado em fevereiro pelo governo estadual, como parte do plano de expansão do programa, e deve beneficiar os cerca de 890 mil moradores de Pinheiros e bairros vizinhos. O investimento do Estado para a unidade é de aproximadamente R$ 190 mil.

Com capacidade para oferecer 850 atendimentos por dia, a unidade oferece totens de autoatendimento, computadores e tablets, para que os usuários concluam suas solicitações de maneira autônoma. Além disso, o posto disponibiliza wifi, para quem preferir realizar serviços do próprio celular, e colaboradores que estão de prontidão para auxiliar e tirar dúvidas dos cidadãos.

Além da iniciativa inédita de oferecer atendimentos eletrônicos do Poupatempo, o posto também será o primeiro a contar com atendimento presencial do CREA-SP, órgão responsável pela fiscalização de atividades profissionais nas várias modalidades da engenharia, agronomia e geociências, além dos tecnólogos. Para ter acesso a esses serviços presenciais, o interessado deve agendar o atendimento pelo site www.creasp.org.br.

A parceria com o órgão também se estende aos atendimentos eletrônicos. Junto com a abertura do Poupatempo, o CREA-SP começa a oferecer duas opções de atendimentos pelos canais digitais do programa: Consulta de Autenticidade de Certidão, para quem deseja consultar se um profissional está em dia com o CREA, o que lhe permite exercer a profissão, e a emissão da Certidão de Registro e Quitação de Anuidade, exclusivo para os profissionais atendidos pelo órgão.

Localizada na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1059, em Pinheiros, a unidade atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Além dessas, outras solicitações de serviços online também estão disponíveis nos canais digitais do Poupatempo, entre os quais estão os relacionados ao Detran.SP, Instituto de Identificação Criminal (IIRGD), CDHU, Secretaria da Educação, Sabesp, entre outros. No total, são aproximadamente 200 serviços disponíveis no portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. Até o fim deste ano, o objetivo é chegar a 240 atendimentos eletrônicos oferecidos pelas plataformas.